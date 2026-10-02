Uyuşturucu testi sonuçlandı: Aydan Osmanlı pozitif, Yeşim Yeşilçimen negatif

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerinde son aşamaya gelindi. 2 Ekim 2026 tarihi itibarıyla soruşturma dosyasına giren laboratuvar analizlerine göre, Aydan Osmanlı’nın saç kökü incelemesinde kokain maddesi tespit edildi ve test sonucu pozitif olarak kayıtlara geçti.

Aynı operasyon kapsamında örnek veren Yeşim Yeşilçimen’in uyuşturucu testi ise negatif sonuçlandı.

Son verilerle birlikte; dosyada testleri negatif çıkan isimler Yeşim Yeşilçimen, Melis Sezen, Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo) ve Yağız Sabuncuoğlu olurken; testlerinde uyuşturucu madde saptanan isimler ise Aydan Osmanlı, Afra Saraçoğlu, Melisa Şenolsun ve Hasan Şaş olarak kayıtlara girdi.

POZİTİF SONUÇLARA İTİRAZ: "PASİF MARUZİYET" VE YENİDEN İNCELEME TALEBİ

Adli Tıp Kurumu raporlarında saç köklerinde uyuşturucu madde çıkan isimlerden itiraz ve açıklamalar geldi. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre saç incelemesinde kokain maddesi saptanan Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hakkımda bugün basına yansıyan haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerimin negatif sonuçlanmasına rağmen, saç örneğimde pozitif bir bulguya rastlandığını şaşkınlıkla öğrendim. Uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığımı bir kez daha açık ve net bir şekilde belirtmek isterim. Bu nedenle, kan ve idrar örneklerimin negatif olmasına karşın saç örneğimde ortaya çıkan bulgunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuda gerekli incelemelerin tekrarlanması için avukatım aracılığıyla ilgili adli makamlara başvuracağım. Süreç henüz devam ederken hakkımda yapılan yorumları üzüntüyle takip ediyorum. Gerçeğin en kısa zamanda ortaya çıkacağına inancım tamdır."

Saçında kokain maddesi tespit edilen bir diğer isim olan oyuncu Afra Saraçoğlu ise yurt dışı seyahatini sonlandırarak kendi rızasıyla Türkiye'ye döndüğünü, adli makamlarla iş birliği yaptığını ve evinde yapılan aramalarda hiçbir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti. Saç teli analizindeki sonuca ilişkin Saraçoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş. Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor."

Soruşturmanın spor dünyasını kapsayan ayağında ise eski millî futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş’ın laboratuvar incelemelerinde kan ve idrar örneklerinde kokain; saç kökü analizinde ise hem kodein hem de kokain maddesi saptandı.

TEMİZ ÇIKANLAR ADLİ TIP RAPORLARINI PAYLAŞTI

Tahlil sonuçları temiz çıkan isimler Adli Tıp belgelerini kamuoyuna sundu. Test sonucunu paylaşan oyuncu Melis Sezen, şu açıklamada bulundu:

“Kanımda, idrarımda ve saçımda hiçbir uyuşturucu veya uyarıcı madde ve hiçbir ilaç etken maddesi bulunmamıştır. Test sonucum negatiftir. Bu süreçte İstanbul Maslak İl Jandarma Komutanlığına ve bizimle ilgilenen tüm ekibe ve ilgili kişilere ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına ve devletime her şey için çok teşekkür ederim. Yanımda olan tüm sevdiklerime kocaman sarılıyorum. Canım aileme sonsuz teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle, Allah’a emanet olun. Melis Sezen”

Vücut örnekleri temiz çıkan şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo) da sosyal medya hesabından süreci şu sözlerle duyurdu:

"Bir süredir hakkımda yürütülen, sizlerin de bildiği soruşturmayla ilgili paylaşmak istediğim bir gelişme var. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na vermiş olduğum örneklerin sonuçları tarafımıza ulaştı. Evime yapılan detaylı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gibi vücudumdan alınan örnekler (kan, idrar ve saç) üzerinde yapılan incelemelerde de uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Sürecin ilk gününde de söylediğim gibi, devletimizin kurumlarına ve yürütülen hukuki sürece saygıyla yaklaştım. Bugün gelen test sonuçlarını da bu konuda kamuoyuyla paylaşmak istediğim en net bilgidir. Süreç boyunca görevini layıkıyla yapan tüm devlet görevlilerine teşekkür ediyorum."

Aynı dosya kapsamında tahlil veren gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu ile oyuncu Aras Bulut İynemli'nin test sonuçları da negatif çıktı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın da test süreçleri dosya kapsamında yer aldı.

JANDARMA OPERASYONUYLA BAŞLAYAN SÜREÇTE 18 KİŞİLİK LİSTE

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma", "yer temin etme" ve "fuhuşa aracılık" iddiaları doğrultusunda 18 Eylül 2026 tarihinde operasyon talimatı verdi. Başsavcılık, toplum sağlığı ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele çalışmaları kapsamında adli işlemlerin yürütüldüğünü açıkladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı baskınlarıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında işlem yapılan isimlerin tamamı şunlar oldu:

Aras Bulut İynemli (oyuncu)

Melis Sezen (oyuncu)

Nilperi Şahinkaya (oyuncu)

Melisa Şenolsun (oyuncu)

Afra Saraçoğlu (oyuncu)

Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı)

Hande Demir

Hasan Şaş (eski millî futbolcu)

Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi)

Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu)

Yeliz Yeşilçimen / Yeşim Yeşilçimen (manken)

Aydan Osmanlı / Aydan Osmanoğlu (sosyal medya içerik üreticisi)

Anıl Durmuş (şarkıcı)

Muhammet Kahyaoğlu

Aytaç Kart

Sayat Zurnacı

Eyüpcan Pırlanta

Rıfat Atlı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu, Adli Tıp Kurumu'ndaki örnek verme ve tahlil işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.