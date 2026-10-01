Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama geldi

Oyuncu Afra Saraçoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasına ilişkin Adli Tıp raporunun dosyaya girmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Soruşturmayı öğrenir öğrenmez yurt dışı seyahatini sonlandırıp kendi rızasıyla Türkiye'ye döndüğünü belirten Saraçoğlu, adli makamlarla tam iş birliği içinde hareket ettiğini söyledi. Evinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna ya da yasa dışı maddeye rastlanmadığını vurguladı.

"KAN VE İDRARIMIN TEMİZ OLMASI ZATEN KULLANICI OLMADIĞIMI DOĞRULUYOR"

Rapordaki detaylara değinen Saraçoğlu, saç teli analizinde beklenmedik bir madde bulgusuna rastlandığının kendisine iletildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş. Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor."

Süreç boyunca görev yapan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve adli makamlara teşekkür eden oyuncu, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiği için özür dileyerek yasa dışı madde kullanımına kesinlikle karşı olduğunu ve hayatında asla yerinin olmayacağını sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla adli tıp incelemeleri sonuçlanmıştı. Laboratuvar sonuçlarına göre, oyuncu Afra Saraçoğlu’nun saçında “kokain” maddesi tespit edilmişti.