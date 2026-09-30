Melis Sezen Adli Tıp raporunu paylaştı: Ünlülerin uyuşturucu testinde kim ne çıktı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu incelemeleri netleşmeye devam ediyor. Oyuncu Melis Sezen, hakkında çıkan test sonuçlarını Adli Tıp raporuyla birlikte kamuoyuna duyurarak sonucunun negatif olduğunu açıkladı. Sanat ve spor dünyasından 18 ismin yer aldığı soruşturmada; Melis Sezen, Aras Bulut İynemli ve Yağız Sabuncuoğlu’nun testleri negatif sonuçlanırken; Afra Saraçoğlu ile eski futbolcu Hasan Şaş’ın testlerinde uyuşturucu madde tespit edildi.

MELİS SEZEN: TEST SONUCUM NEGATİFTİR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melis Sezen, Adli Tıp Kurumu’ndan çıkan tahlil raporunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Test sonucunu yayımlayan Sezen, kamuoyuna yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kanımda, idrarımda ve saçımda hiçbir uyuşturucu veya uyarıcı madde ve hiçbir ilaç etken maddesi bulunmamıştır. Test sonucum negatiftir. Bu süreçte İstanbul Maslak İl Jandarma Komutanlığına ve bizimle ilgilenen tüm ekibe ve ilgili kişilere ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına ve devletime her şey için çok teşekkür ederim. Yanımda olan tüm sevdiklerime kocaman sarılıyorum. Canım aileme sonsuz teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle, Allah’a emanet olun. Melis Sezen”

SANAT CAMİASINDA DİĞER SONUÇLAR: AFRA SARAÇOĞLU POZİTİF, ARAS BULUT İYNEMLİ NEGATİF

30 Eylül 2026 itibarıyla dosyaya giren diğer Adli Tıp raporlarında da sanat dünyasından isimlerin analizleri yer aldı. İncelemeler sonucunda oyuncu Afra Saraçoğlu’nun saçında “kokain” maddesi tespit edildi. Aynı dosya kapsamında tahlil veren oyuncu Aras Bulut İynemli’nin test sonucu ise negatif çıktı.

SPOR DÜNYASINDA HASAN ŞAŞ VE YAĞIZ SABUNCUOĞLU'NUN SONUÇLARI

Soruşturmanın spor camiasına uzanan ayağında da tahlil raporları savcılığa teslim edildi. Laboratuvar incelemeleri sonucunda, spor yorumcusu ve eski futbolcu Hasan Şaş’ın uyuşturucu testi pozitif sonuç verdi. Adli tıp raporuna göre Hasan Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç kökü analizinde ise kodein ile kokain maddesi saptandı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testi ise negatif sonuçlandı.

18 EYLÜL'DEKİ OPERASYONDA 18 İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Eylül 2026 tarihinde uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düğmeye basmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele çalışmaları kapsamında yeni bir soruşturma başlatıldığı bildirilmiş ve 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı baskınlarıyla gözaltına alınan 18 kişinin tam listesi şöyleydi:

Aras Bulut İynemli (oyuncu), Melis Sezen (oyuncu), Nilperi Şahinkaya (oyuncu), Melisa Şenolsun (oyuncu), Afra Saraçoğlu (oyuncu), Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı), Hande Demir, Hasan Şaş (eski millî futbolcu), Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi), Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu), Yeliz Yeşilçimen (manken), Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi), Anıl Durmuş (şarkıcı), Muhammet Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüpcan Pırlanta, Rıfat Atlı.