Uyuşturucu testi sonuçlandı: Afra Saraçoğlu pozitif, Aras Bulut İynemli negatif

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla adli tıp incelemeleri sonuçlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden alınan örneklerin incelenmesi sonucunda, spor camiasının ardından sanat dünyasından isimlerin de raporları savcılığa ulaştı.

Laboratuvar sonuçlarına göre, oyuncu Afra Saraçoğlu’nun saçında “kokain” maddesi tespit edildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer oyuncu Aras Bulut İynemli’nin test sonucu ise negatif çıktı.

SPOR CAMİASININ RAPORLARI: HASAN ŞAŞ VE YAĞIZ SABUNCUOĞLU'NUN TEST SONUÇLARI

Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp raporlarında spor dünyasından isimlerin analiz sonuçları da yer aldı.

Laboratuvar incelemeleri sonucunda, spor yorumcusu ve eski futbolcu Hasan Şaş’ın uyuşturucu testi pozitif sonuç verdi. Adli tıp raporuna göre Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç kökü analizinde ise kodein ile kokain maddesi tespit edildi.

Aynı dosya kapsamında gözaltına alınan gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testi ise negatif çıktı.

18 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturmanın ilk dalgası 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı; uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele çalışmaları kapsamında yeni bir soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

JANDARMA OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda operasyonu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, spor dünyasının tanınan simalarından eski millî futbolcu Hasan Şaş ile gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 18 kişilik listede şu isimler yer aldı:

Aras Bulut İynemli (oyuncu), Melis Sezen (oyuncu), Nilperi Şahinkaya (oyuncu), Melisa Şenolsun (oyuncu), Afra Saraçoğlu (oyuncu), Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı), Hande Demir, Hasan Şaş (eski millî futbolcu), Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi), Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu), Yeliz Yeşilçimen (manken), Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi), Anıl Durmuş (şarkıcı), Muhammet Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüpcan Pırlanta, Rıfat Atlı.