Uyuşturucu testi sonuçlandı: Hasan Şaş pozitif, Yağız Sabuncuoğlu negatif

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerin tahlil sonuçları dosyaya girdi.

Laboratuvar incelemeleri sonucunda, spor yorumcusu ve eski futbolcu Hasan Şaş’ın uyuşturucu testi pozitif sonuç verdi. Adli tıp raporuna göre Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç kökü analizinde ise kodein ile kokain maddesi tespit edildi.

Aynı dosya kapsamında gözaltına alınan gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testi ise negatif çıktı.

BAŞSAVCILIKTAN 18 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI VERİLMİŞTİ

Söz konusu soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "yer temin etme" suçlamalarıyla başlattığı adli süreçle 18 Eylül 2026 tarihinde operasyona dönüştü.

Başsavcılık tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, toplum sağlığı ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde adli işlemlerin yürütüldüğü bildirildi. Soruşturma talimatı doğrultusunda operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edildi.

ARALARINDA OYUNCULAR VE ŞARKICILAR DA BULUNUYOR: İŞTE GÖZALTINA ALINANLARIN TAM LİSTESİ

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, aralarında dizi ve sinema oyuncuları, müzisyenler ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 18 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Dosya kapsamında gözaltı işlemi uygulanan kişilerin tamamı şu isimlerden oluştu:

Aras Bulut İynemli (oyuncu)

Melis Sezen (oyuncu)

Nilperi Şahinkaya (oyuncu)

Melisa Şenolsun (oyuncu)

Afra Saraçoğlu (oyuncu)

Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı)

Hande Demir

Hasan Şaş (eski millî futbolcu)

Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi)

Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu)

Yeliz Yeşilçimen (manken)

Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi)

Anıl Durmuş (şarkıcı)

Muhammet Kahyaoğlu

Aytaç Kart

Sayat Zurnacı

Eyüpcan Pırlanta

Rıfat Atlı