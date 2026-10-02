Rapçi Sefo'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen "uyuşturucu" ile "fuhuşa aracılık" operasyonlarında aralarında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı 20 şüpheliye yapılan uyuşturucu test sonuçları açıklanmaya başladı.

SEFO'NUN TEST SONUCU NEGATİF

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na verdiği test sonucu sosyal medya hesabından duyuran ünlü rapçi şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir hakkımda yürütülen, sizlerin de bildiği soruşturmayla ilgili paylaşmak istediğim bir gelişme var.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na vermiş olduğum örneklerin sonuçları tarafımıza ulaştı.

Evime yapılan detaylı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gibi vücudumdan alınan örnekler (kan, idrar ve saç) üzerinde yapılan incelemelerde de uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmamıştır.

Sürecin ilk gününde de söylediğim gibi, devletimizin kurumlarına ve yürütülen hukuki sürece saygıyla yaklaştım. Bugün gelen test sonuçlarını da bu konuda kamuoyuyla paylaşmak istediğim en net bilgidir.

Süreç boyunca görevini layıkıyla yapan tüm devlet görevlilerine teşekkür ediyorum.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan, Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu'nun Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.