Özcan Deniz'in kardeş kavgası dinmiyor! Kız kardeşi ateş püskürdü

Şarkıcı, oyuncu ve yapımcı Özcan Deniz'in aile krizi derinleşiyor. Deniz, kardeşi Sibel Deniz Semerci için adliyede ifade verirken duruşma sonrası yaptığı açıklamaya kız kardeşi Yurda Gürler'den tepki geldi.

ÜNLÜ ŞARKICI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Özcan Deniz'in bir süredir aile içindeki tartışma mahkemeye taşınmış, ağabeyi Ercan Deniz ve ve kız kardeşi Yurda Gürler, diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci’den hakaret gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Ünlü şarkıcı da kardeşi Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak dinlendiği Aydın Adliyesi'nin çıkışında kardeşine destek olmak için geldiğini ve davanın haksız ve yersiz olduğunu savundu.

"KARŞI TARAF SUÇLU"

Şarkıcı, "Karşı taraf suçlu ama kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Söylediği şey de hakaret değil. 'Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım' demiş. Kız kardeşimin kimseyi yaktığı ettiği yok, annedir. Kendi halinde bir hayatı vardır. Burada anneme yapılan zulmü görmüş, bilmiş ve buna müdahale etmiş bir kızdır. Ve söyledikleri de tamamen o an koruma amaçlı" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, "Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim" diyerek kardeşine desteğini belirtti.

"GERÇEKLERLE BAĞDAŞMAYAN AĞIR İFTİRALAR ORTAYA ATILDI"

Yurda Gürler, ağabeyinin bu açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Gürler, "Dün Aydın Adliyesi önünde çok güzel bir oyunculuk izledik. Ne acı ki bu kez hukuken suç sayılan bir eylemin suç olmadığını anlatmaya çalışan bir adamın talihsiz demeçleri de bu oyunun bir parçasıydı. Hakaret ve tehdide uğrayan taraf ben olmama rağmen, bunları bana yönelten kişinin yanında yer alındı, tanıklık yapıldı. O esnada hakkımda hiçbir delile dayanmayan, gerçekle bağdaşmayan ağır iftiralar da ortaya atıldı. Söylemek kolaydı, iddia etmek, suçlamak, iftira atmak, hakaret etmek ve gerçeği kendi istedikleri gibi anlatmak kolaydı. Zor olan bütün bunların hukuk önünde karşılığını verebilmekti" sözleriyle abisine tepki gösterdi.

AĞABEYİ ERCAN DENİZ'DEN SUÇ DUYURUSU

Ağabeyi Ercan Deniz de, Özcan Deniz’in kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri yakın zamanda sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.