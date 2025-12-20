Simge Sağın'dan Mauro Icardi itirafı: Bana bir işaret gönderseydi...

Simge Sağın'dan Mauro Icardi itirafı: Bana bir işaret gönderseydi...
Yayınlanma:
'Aşkın Olayım' şarkısıyla Galatasaraylı taraftarların ve yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin gönlünde taht kuran popçu Simge Sağın, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Seda Sayan'ın sunduğu "Seda Sayan ile Her Şey Masada" programına konuk olan Simge Sağın, samimi açıklamalarda bulundu. Özellikle Icardi’nin gollerinden sonra stadyumda yankılanan 'Aşkın Olayım' şarkısının ardından, ünlü futbolcuyla aralarında manevi bir bağ oluştuğunu belirten Sağın, bu sürecin kendisi için de özel olduğunu ifade etti.

Icardi Kasımpaşa'yı bekliyor: Gol atarsa tarihe geçecekIcardi Kasımpaşa'yı bekliyor: Gol atarsa tarihe geçecek

"BELKİ ONA YÜRÜYEBİLİRDİM"

Programda yöneltilen soruları yanıtlarken Icardi ile ilgili ilk kez bu kadar net konuşan Sağın, Arjantinli yıldızdan şimdiye kadar herhangi bir hamle gelmediğini vurguladı. Ancak şarkıcı, olası bir etkileşim durumunda kapıları kapatmayacağının sinyalini vererek, "Icardi bana bir işaret gönderseydi, ben de belki ona yürüyebilirdim." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Magazin
Danla Bilic ile Sinan Akçıl arasında 'teşekkür' polemiği: İzin mi almalıyım?
Danla Bilic ile Sinan Akçıl arasında 'teşekkür' polemiği: İzin mi almalıyım?
Tarkan'dan çok konuşulan klip!
Tarkan'dan çok konuşulan klip!