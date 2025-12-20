Simge Sağın'dan Mauro Icardi itirafı: Bana bir işaret gönderseydi...

Seda Sayan'ın sunduğu "Seda Sayan ile Her Şey Masada" programına konuk olan Simge Sağın, samimi açıklamalarda bulundu. Özellikle Icardi’nin gollerinden sonra stadyumda yankılanan 'Aşkın Olayım' şarkısının ardından, ünlü futbolcuyla aralarında manevi bir bağ oluştuğunu belirten Sağın, bu sürecin kendisi için de özel olduğunu ifade etti.

Icardi Kasımpaşa'yı bekliyor: Gol atarsa tarihe geçecek

"BELKİ ONA YÜRÜYEBİLİRDİM"

Programda yöneltilen soruları yanıtlarken Icardi ile ilgili ilk kez bu kadar net konuşan Sağın, Arjantinli yıldızdan şimdiye kadar herhangi bir hamle gelmediğini vurguladı. Ancak şarkıcı, olası bir etkileşim durumunda kapıları kapatmayacağının sinyalini vererek, "Icardi bana bir işaret gönderseydi, ben de belki ona yürüyebilirdim." ifadelerini kullandı.