Icardi Kasımpaşa'yı bekliyor: Gol atarsa tarihe geçecek

Icardi Kasımpaşa'yı bekliyor: Gol atarsa tarihe geçecek
Yayınlanma:
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacak. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, mücadelede gol atması durumunda tarihe geçecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Süper Lig'deki 16 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

Sezondaki 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'den gece yarısı flaş Sadettin Saran kararıFenerbahçe'den gece yarısı flaş Sadettin Saran kararı

HEDEF İLK DEVREYİ LİDER KAPATMAK

Galatasaray, yarın Kasımpaşa karşısında galip gelerek Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlamayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakada puan alması durumunda 2025-26 sezonunun ilk yarısını en üst sırada bitirecek.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda Kasımpaşa maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Kasımpaşa'ya karşı görev alamayacak. Osimhen'in ayrıca sarı kart cezası da bulunuyor.

TORREIRA SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Uruguaylı oyuncu, yarın kart görmesi halinde ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

RAMS PARK'TA OYNADIĞI SON 26 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 26 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 lig maçında 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

LİGİN EN İYİ AVERAJA SAHİP TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.

Ligdeki 16 müsabakada 36 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 12 gol gördü. Galatasaray, artı 24 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (22) bu alanda önünde yer alıyor.

Fenerbahçe ile ligin en fazla gol atan takımı Galatasaray, Göztepe'nin (9) ardından en az gol yiyen ikinci takım olarak da dikkati çekiyor.

İÇ SAHA KARNESİ BAŞARILI

Galatasaray, bu sezon RAMS Park'taki Süper Lig maçlarında başarılı performans gösteriyor.

Sezonda 8 iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik kaydetti.

Sahasındaki lig maçlarında rakip ağları 19 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü.

KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 9 maçın 8'inde gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 9 lig müsabakasının 8'inde en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.

ICARDI HAGI'Yİ GEÇMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olmayı amaçlıyor.

Geçen hafta Hesap.com Antalyaspor karşısında ağları sarsan Icardi, sarı-kırmızılı formayla 59 lig golü atan Gheorghe Hagi'yi bu alanda yakaladı.

Arjantinli santrfor, yarın bir kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray tarihinde en fazla lig golü atan yabancı oyuncu konumuna gelecek.

Tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 69 gol kaydeden Icardi, 4 kez daha ağları sarsması durumunda da sarı-kırmızılı formayla 72 kez fileleri havalandıran Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

LEROY SANE SON HAFTALARDA DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son zamanlarda Süper Lig'deki performansıyla dikkati çekiyor.

Sane, ligde üst üste 3 maçlık gol atma serisi yakaladı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ligdeki son 3 karşılaşmasında Fenerbahçe, Samsunspor ve Antalyaspor ağlarını birer kez havalandırdı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Spor
Galatasaray'ın çok gizli transferini TRT'de açıkladılar: Tesislere bile geldiği ortaya çıktı
Galatasaray'ın çok gizli transferini TRT'de açıkladılar: Tesislere bile geldiği ortaya çıktı
TRT'de Galatasaray düşmanlığı iddiası: İsimlerini açıkladı
TRT'de Galatasaray düşmanlığı iddiası: İsimlerini açıkladı
TRT Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı pas geçti: Galatasaray'ı yayınlayacak
TRT Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı pas geçti: Galatasaray'ı yayınlayacak