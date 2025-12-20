Fenerbahçe'den gece yarısı flaş Sadettin Saran kararı

Fenerbahçe'den gece yarısı flaş Sadettin Saran kararı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılar ve özel uçakla Milano'dan İstanbul'a dönen başkan Sadettin Saran'la ilgili Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde gece yarısı girilen bir haber, alınan kararı ortaya çıkardı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kaphsamında ifadeye çağrılmıştı.
Saran, Fenerbahçe'nin basketbol maçı nedeniyle İtalya'nın Milano kentindeydi. Saran, bunun üzerine dün akşam özel uçağı ile Milano'dan İstanbul'a geldi.

İfade vermek için İstanbul'a gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ı havalimanında yöneticilerin yanı sıra taraftarlar karşıladı.
Alanda adeta izdiham oluşurken, Saran özel aracına güçlükle binebildi.
Tezahürat yapan taraftarları selamladıktan sonra aracına binerek alandan ayrılan Saran, "Teşekkürler iyi ki varsınız" demekle yetindi.

FENERBAHÇE'NİN SİTESİNDEN GECE YARISI DUYURDULAR

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden gece yarısı yer alan bir haber, Saran hakkında alınan kararı da ortaya çıkardı.
Buna göre sarı lacivertli takımın bugün Eyüpspor'la oynayacağı maçta tribünlerden Sadettin Saran'a destek verilecek.

2024/11/08/hbfb.jpgFenerbahçe'nin internet sitesindeki haber şöyle:
"Kulübümüzün yurt içi ve yurt dışındaki dernekleri yaptıkları paylaşımlarla kamuoyuna yansıyan haberler sonrası algı oluşturulmaya çalışıldığını ve açık bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğünü belirttiler.
Derneklerimiz, bu süreçte Fenerbahçe camiasının birlik içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
Derneklerimiz paylaşımlarında Başkanımız Sadettin Saran’ın sonuna kadar yanında olduklarını ifade ettiler ve ikas Eyüpspor maçında tüm Fenerbahçelileri tribünleri doldurarak, Kulübümüze ve Başkanımıza destek olmaya çağırdılar."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

