Gülşen bu kez reklam anlaşmasıyla konuşuluyor! Kazancı dudak uçuklattı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen, bu kez yeni reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Uzun yıllardır hit şarkıları, iddialı sahne kostümleri ve dikkat çeken performanslarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, dünyaca ünlü bir kahve markasının reklam yüzü olarak kamera karşısına geçti.

DÜNYACA ÜNLÜ KAHVE MARKASI İLE İŞ BİRLİĞİ GÜNDEM OLDU

“Bangır Bangır”, “ İltimas” , “Dillere Düşeceğiz” gibi parçalarıyla Türk halkının sevgisini kazanan Gülşen’in yoğun konser programı sürerken magazin külislerinde gündeme taşınan bir iddaa sosyal medyayı salladı. Ünlü sanatçı dünyaca ünlü kahve markalarından biriyle yaptığı reklam anlaşmasıyla adından söz ettirdi.

20 MİLYON TL KAZANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yoğun konser programını sürdüren sanatçının söz konusu reklam kampanyası için 20 milyon TL aldığı iddia edildi. Sahne çalışmalarının yanı sıra markalarla yaptığı iş birlikleri ile de zaman zaman dikkatleri üzerine çeken ünlü isim iddialarla ilgili herhangi bir yalanlama yapmadı.

Reklam anlaşmasından elde ettiği öne sürülen kazançla gündeme gelen Gülşen’in yeni iş birliği, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Ünlü sanatçı ile ilgili ortaya atılan 20 milyon TL’lik iddia hayranları tarafından da konuya ilişkin çeşitli yorumların yapılmasına sebebiyet verdi.