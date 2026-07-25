Siyaseti bırakmıştı... Meral Akşener'in yeni girişimi resmiyet kazandı

Aktif siyaseti bırakmasının ardından gözlerden uzak bir yaşam süren İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener yeni girişimi ile gündeme geldi. Akşener‘in kurucusu olduğu Meral Akşener Vakfı’nın kuruluşu resmiyet kazandı. Kültür ve turizim bakanlığı vakıflar müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, İstanbul merkezli faaliyet gösterecek vakıf, İstanbul Anadolu 34. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla tescillendi.

Resmi kayıtlarda yer alan bilgiye göre vakıf; eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve çevre alanlarında toplum yararına projeler üretmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra araştırma ve inceleme çalışmaları yürütmek, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirmek ve vakıf senedinde belirtilen amaçları hayata geçirmek de vakfın faaliyet alanları arasında yer alıyor.

5 MİLYON TL’LİK BAŞLANGIÇ SERMAYESİ

Vakfın kuruluşunda başlangıç mal varlığı olarak 5 milyon TL nakit sermaye tahsis edildi. Merkezi İstanbul’da bulunan vakfın yönetiminde kurucu Meral Akşener’in yanı sıra Esma Bekar ve Fatih Akşener’de yer alıyor.

MEHMETÇİK VAKFI'NA DEVREDİLECEK

Vakıf senedinde yer alan hükme göre, vakfın herhangi bir nedenle faaliyetlerine son vermesi halinde, mal varlığı Mehmetçik Vakfı’na devredilecek