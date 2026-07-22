Shakira bizim izleyemediğimiz Dünya Kupası performansından servet kazandı!

Dünya Kupası finali yalnızca futbolseverleri değil, müzik tutkunlarını da ekran başına kilitledi. İspanya ile Arjantin arasında oynanan final karşılaşmasının devre arasında düzenlenen görkemli gösteriler, dünya yıldızlarını aynı sahnede buluştururken, organizasyonun ardından sanatçıların aldığı iddia edilen ücretler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Gecede ilk olarak Madonna sahneye çıkarken, daha sonra Justin Bieber, BTS, Coldplay ve Shakira performanslarıyla stadyumdaki binlerce taraftarı coşturdu. Müzik şölenine kapsamlı dans koreografileri ve görsel gösteriler de eşlik etti. Özellikle Dünya Kupası için hazırlanan özel şarkıyı seslendiren Kolombiyalı yıldız Shakira'nın performansı geceye damga vuran anlardan biri oldu.

SHAKIRA ZİRVEDE

İngiliz basınından The Sun'da yer alan iddiaya göre, final organizasyonunda sahne alan isimler arasında en yüksek ödemeyi Shakira aldı. Haberde, 49 yaşındaki sanatçının Dünya Kupası'na özel hazırladığı parçayı seslendirdiği performansı karşılığında 17,5 milyon euro (943.821.550,00 Türk Lirası) kazandığı öne sürüldü.

Shakira'nın ardından listenin ikinci sırasında Justin Bieber ile oyuncu Timothée Chalamet yer aldı. İkilinin organizasyondan 14'er milyon euro (754.962.600,00 Türk Lirası) gelir elde ettiği iddia edildi.

MİLYON EUROLUK KAZANÇ LİSTESİ

İddialara göre Dünya Kupası final organizasyonunda yer alan isimlerin aldığı öne sürülen ücretler şöyle sıralandı:

Shakira: 17,5 milyon euro

Justin Bieber: 14 milyon euro

Timothée Chalamet: 14 milyon euro

Lisa: 10,4 milyon euro

Kim Kardashian: 9,3 milyon euro

Madonna: 4,6 milyon euro

Brooklyn Beckham: 1,2 milyon euro

Susan Boyle: 600 bin euro

Resmi makamlar ya da organizasyon yetkilileri tarafından sanatçıların ücretlerine ilişkin doğrulama yapılmazken, kamuoyuna yansıyan rakamlar final gecesinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Kupayı İspanya'nın kaldırdığı gece, milyonlarca euroluk sahne ödemeleri ise organizasyonun futbol dışındaki en dikkat çekici ayrıntıları arasında gösterildi.