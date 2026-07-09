Shakira Dünya Kupası finali öncesi ortaya çıktı! O kareler sosyal medyayı salladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, ABD'nin Miami kentinde tatil yaparken objektiflere yansıdı. Dünya Kupası finalinde sahne alacak Shakira'nın kareleri sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Dünya Kupası finalindeki dev performansı öncesinde ABD'nin Miami kentinde tatil yaparken objektiflere yansıdı. Kırmızı püsküllü bikinisiyle görüntülenen yıldız isim, deniz keyfi yaptığı anlarla sosyal medyada gündem oldu.
19 Temmuz'da Dünya Kupası finalinin devre arası gösterisinde sahne almaya hazırlanan Shakira, yoğun temposuna kısa bir ara vererek Miami sahillerinde güneşin ve denizin tadını çıkardı. Paparazziler tarafından görüntülenen ünlü şarkıcı, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
49 yaşındaki şarkıcı, kırmızı püsküllü bikinisiyle denize girip serin suların keyfini çıkardı. Bir süre yüzdükten sonra hortumla duş alarak tuzlu sudan arınan Shakira'nın fit görüntüsü ve enerjisi dikkat çekti.
Shakira'nın tatil sırasında kullandığı geniş camlı güneş gözlüğü de dikkat çekti. Ünlü şarkıcı Dünya Kupası açılış gösterisinde de benzer bir modeli tercih etmiş, "Sahnedeki kişi Shakira değil, dublörü" şeklinde iddialar ortaya atılmıştı.
16 Grammy ödüllü sanatçı, Dünya Kupası finalinde turnuvanın resmi şarkısı "Dai Dai"yi seslendirecek.
Shakira'nın sahnede Madonna, BTS ve Coldplay gibi dünyaca ünlü isimlerle birlikte yer alması beklenirken, milyonlarca müzik ve futbolseverin gözü devre arası gösterisine çevrilmiş durumda.