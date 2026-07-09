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Shakira'nın tatil sırasında kullandığı geniş camlı güneş gözlüğü de dikkat çekti. Ünlü şarkıcı Dünya Kupası açılış gösterisinde de benzer bir modeli tercih etmiş, "Sahnedeki kişi Shakira değil, dublörü" şeklinde iddialar ortaya atılmıştı.