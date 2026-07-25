İran'da dikkat çeken görüntüler! Halk sahilde silahlı devriyeye çıktı

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan gerilim kısa süren ateşkesin ardından devam ederken İran halkı teyakkuza geçti.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde halkın, ABD’nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezdiği aktarıldı.

İran devlet televizyonu konuya ilişkin bir habere yer verdi.

İRAN HALKI KARA HAREKATI BEKLİYOR

Cask kentinde silahlı halkın sahilde dolaştığı ifade edilen haberde, "Halk, ABD’nin olası kara işgaline karşı sahilde omuzlarında uzun namlulu silahlarla devriye görevi icra ediyor." bilgisine yer verildi.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti, 8 Temmuz'dan bu yana sık sık ABD'nin hedefi olmuştu.

ABD özellikle kentte yer alan limanlara saldırılar düzenlemişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD hedeflerine yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi.

Zülkadir, ABD’ye yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı.

Bildirisinde Zülkadir, ABD hedeflerine gerçekleştirilen saldırılar hakkında, "Nokta atışlı saldırılar, Minab ile Lamerd'de yaşamını kaybeden masum çocukların kanının intikamı alınana ve düşman teslim olana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Zülkadir ayrıca, bölgede yükselen her duman kümesinin, ABD’ye ait askeri, güvenlik veya finans merkezinin hedef alındığı anlamına geldiğini söyledi.

“İZİNSİZ GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN 4 GEMİ DURDURULDU”

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Donanmasının Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine ilişkin açıklamasını yayımladı.

Donanmanın Hürmüz Boğazı’nda son 24 saatte izinsiz geçiş yapmaya çalışan 4 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu ve gemilerin rotalarını değiştirdiği belirtildi.

İran ve ABD, Pakistan arabuluculuğunda yürütülen müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulmasını ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İran, anlaşma gereği, Hürmüz Boğazı’ndan yapılacak gemi geçişlerinin kendi kontrolü haricinde yapılamayacağını savunarak zaman zaman gemilere müdahalede bulunuyor.

Son olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmaması konusunda uyarıda bulunmuştu. (AA)