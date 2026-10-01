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Halk TV Türkiye Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın test sonucu belli oldu

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Nilperi Şahinkaya'nın test sonucu belli oldu.

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın test sonucu belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine 18 Eylül’de gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemleri için verilen talimat doğrultusunda gözlatına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın da test sonucu belli oldu.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Sosyal medya hesabından test sonucuna ilişkin paylaşım yapan Şahinkaya şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyunun bilgisine, tüm test sonuçlarım (kan, saç, idrar" negatif çıkmıştı.

Başta avukatım Can Özeroğlu olmak üzere süreçte destek olan herkese teşekkür ederim.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın test sonucu belli oldu - Resim : 1

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18 EYLÜL’DEKİ OPERASYONDA 18 İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Eylül 2026 tarihinde uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düğmeye basmıştı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele çalışmaları kapsamında yeni bir soruşturma başlatıldığı bildirilmiş ve 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı baskınlarıyla gözaltına alınan 18 kişinin tam listesi şöyle:

Aras Bulut İynemli (oyuncu), Melis Sezen (oyuncu), Nilperi Şahinkaya (oyuncu), Melisa Şenolsun (oyuncu), Afra Saraçoğlu (oyuncu), Seyfullah Sağ – Sefo (şarkıcı), Hande Demir, Hasan Şaş (eski milli futbolcu), Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi), Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu), Yeliz Yeşilçimen (manken), Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi), Anıl Durmuş (şarkıcı), Muhammet Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüpcan Pırlanta ve Rıfat Atlı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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