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Halk TV Türkiye Uyuşturucu testi pozitif çıkan Melisa Şenolsun'dan ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Melisa Şenolsun'dan ilk açıklama

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan testleri pozitif çıkan Melisa Şenolsun, "Şaşkınlıkla öğrendim" dedi.

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Uyuşturucu testi pozitif çıkan Melisa Şenolsun'dan ilk açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu incelemeleri netleşmeye devam ediyor. Sanat ve spor dünyasından 18 isim yer aldığı soruşturmada; Melis Sezen, Aslı Bulut İynemli ve Yağız Sabuncuoğlu’nun testleri negatif sonuçlanırken; Afra Saraçoğlu, Melisa Şenolsun ve eski futbolcu Hasan Şaş’ın testlerinde uyuşturucu madde tespit edildi.

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"ŞAŞKINLIKLA ÖĞRENDİM"

Test sonucunda saçında kokain bulgusuna rastlanan oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şenolsun şu ifadelere yer verdi:

Hakkımda bugün basına yansıyan haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerimin negatif sonuçlanmasına rağmen, saç örneğimde pozitif bir bulguya rastlandığını şaşkınlıkla öğrendim.

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"YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığımı bir kez daha açık ve net bir şekilde belirtmek isterim. Bu nedenle, kan ve idrar örneklerimin negatif olmasına karşın saç örneğimde ortaya çıkan bulgunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Bu konuda gerekli incelemelerin tekrarlanması için avukatım aracılığıyla ilgili adli makamlara başvuracağım. Süreç henüz devam ederken hakkımda yapılan yorumları üzüntüyle takip ediyorum.

Gerçeğin en kısa zamanda ortaya çıkacağına inancım tamdır.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Melisa Şenolsun'dan ilk açıklama - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Soruşturma Oyuncu
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