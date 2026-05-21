Uyuşturucu mesajları ifşa olan kadın hakimin test sonucu ortaya çıktı

Çanakkale’de eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesiyle başlayan süreçte, adliye lojmanına gelen bir taksiciyle olan ilişkisi ve uyuşturucu kullanımı iddiaları üzerine hakkında soruşturma açılan Mahkeme Başkanı F.K.T. ile ilgili teknik incelemeler sonuçlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan F.K.T.’den alınan örnekler, uyuşturucu kullanımını tescillerken, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen dosyada nihai kararını verdi.

UYUŞTURUCU MESAJLARI İFŞA OLAN KADIN HAKİMİN TEST SONUCU ORTAYA ÇIKTI

SON TV'nin haberine göre, soruşturma kapsamında Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan toksikolojik inceleme raporu dosyaya girdi. Raporda, F.K.T.’den alınan kan ve idrar örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Ancak yapılan detaylı saç analizinde çarpıcı bir bulguya ulaşıldı.

Kadın başkanın baş bölgesinin sağ, sol, ön ve arka kısımlarından alınan tüm saç örneklerinde "cocaine" (kokain) maddesi pozitif çıktı. Ayrıca saç örneklerinde bazı nörolojik ve psikiyatrik tedavilerde kullanılan "Fluoxetine" etken maddesine de rastlandığı kaydedildi.

Dosyanın diğer şüphelisi olan "Taksici Kadir" lakaplı Kadir Demirdelen’den alınan idrar örneklerinde de amfetamin ve kokain değerlerinin pozitif çıktığı belirlendi.

"UYUŞTURUCU PARASI YAZ" MESAJLARI DOSYADA

Soruşturmanın en dikkat çekici delillerinden birini Kadir Demirdelen’in telefonunda bulunan WhatsApp yazışmaları oluşturdu. F.K.T.’nin "Adliye 4. Ağır Ceza Başkanı" olarak kayıtlı olduğu telefondaki mesajlarda, para transferi açıklamasına ne yazılacağına dair diyaloglar yer aldı.

Yazışmalarda F.K.T.’nin "Açıklamaya boş mu bırakayım?" sorusuna taksicinin "Uyuşturucu parası yaz aşkım" dediği, hakimin ise "Ya senin taksi cart curt var, sorun olmasın diye dedim" şeklinde karşılık verdiği görüldü.

Bu diyalogların yanı sıra dosyada 22 bin TL’lik bir para transferi de mercek altına alındı.

"KUMPAS KURULDU" SAVUNMASI

Hakkındaki iddialara karşı savcıya ifade veren F.K.T., suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini ve kendisine organize bir kumpas kurulduğunu savundu. Mesajların cımbızlandığını ve aslında mizah amaçlı olduğunu öne süren kadın başkan, 22 bin TL'yi taksiciye zor durumdaki bir kadına yardım etmesi için "başının gözünün sadakası olarak" gönderdiğini iddia etti.

Taksici Kadir Demirdelen de ifadesinde hakimin uyuşturucuyla bir bağlantısı olmadığını savunarak, "Kullanırken görmedim" dedi.

KAMU DAVASININ AÇILMASI ERTELENDİ

Soruşturmayı yürüten Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Yiğiter, mevcut delillerin kamu davası açılması için "yeterli şüphe" oluşturduğuna kanaat getirdi. Ancak Türk Ceza Kanunu’nun 191/2 maddesi uyarınca F.K.T. hakkında "Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi" (KDAEK) kararı verildi.

Bu karara göre, davanın açılması 5 yıl süreyle ertelenirken; kadın hakim hakkında 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ve tedaviye tabi tutulmasına hükmedildi. F.K.T., erteleme süresi boyunca yılda en az iki kez uyuşturucu testi için ilgili kuruma sevk edilecek. Yükümlülüklere aykırı davranması veya yeniden uyuşturucu kullanması durumunda dava derhal açılacak.