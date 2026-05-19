Uyuşturucu mesajları ifşa olan kadın hakim ilk defa konuştu: Bana kumpas kuruldu

Çanakkale merkezli uyuşturucu soruşturmasında ortaya çıkan kadın hakim ve taksici arasındaki mesaj kayıtları, HTS verileri ve para hareketleri üzerine HSK tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmıştı. Yürütülen süreç sonunda kadın hakim hakkında 3 ay süreyle açığa alma kararı verilmişti.

KADIN HAKİM İLK DEFA KONUŞTU

Kadın hakimin savcılık ifadesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Uyuşturucu soruşturmasında ortaya çıkan “Uyuşturucu parası yaz” mesajı sonrası HSK devreye girdi. Hakkında 3 ay süreyle açığa alma kararı verilen kadın hakimin ifadesi ortaya çıktı. Kadın hakimin, soruşturma dosyasına giren “Uyuşturucu parası yaz” mesajının yanlış yorumlandığını ve bağlamından çıkarılarak değerlendirildiğini savunduğu öğrenildi.

"BANA KUMPAS KURULDU"

Kadın hakimin, “Bana organize bir şekilde kumpas kurulduğunu düşünüyorum” dediği öğrenildi. Savunmasında mesajların öncesi ve sonrasının da mutlaka incelenmesini talep eden kadın başkanın, “Mesleğim ve onurum hedef alındı. Yazışmaların yalnızca belirli bölümleri seçilerek sunuldu” sözleriyle sert tepki gösterdiği belirtildi.

“MESAJLARIN SADECE BELİRLİ BÖLÜMLERİ ALINMIŞ"

Son TV'de yer alan habere göre, kadın hakimin, “Mesajların sadece belirli bölümleri alınmış. Öncesi ve sonrası incelendiğinde konuşmaların mizah amaçlı olduğu açıkça görülecektir. Uyuşturucu kullanmadım. Uyuşturucu ticaretiyle hiçbir ilgim olmadı” dediği belirtildi.

"BAŞIMIN GÖZÜMÜN SADAKASI OLARAK VERDİM”

Kadın hakim, Taksici Kadir olarak bilinen Kadir Demirdelen’in maddi sıkıntı yaşadığını anlattığını ifade etti. Ezine’de yaşayan ve ekonomik sıkıntı içinde olduğu belirtilen bir kadının kira ile temel ihtiyaçlarının karşılanamadığının ifade edildiği aktarıldı. Kadın hakimin, bu anlatım üzerine insani gerekçelerle destek olmak amacıyla 22 bin TL gönderdiğini ifade ettiği belirtildi.

Kadın hakimin, “Tamamen insani yardım maksadıyla, başımın gözümün sadakası olarak verdim” dediği öğrenildi.

Ayrıca gönderilen paranın herhangi bir çıkar ilişkisi ya da suç bağlantısı taşımadığını özellikle vurguladığı öğrenildi.

TAKSİCİ KADİR DEMİRDELEN’İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürecine dair kulis bilgilerine göre, Kadir Demirdelen’in ifadesinde de kadın hakimin uyuşturucuyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirttiği öğrenildi. Demirdelen’in, “Kendisi kesinlikle bu işlerle uzaktan yakından ilgili değildir. Uyuşturucu kullandığını da görmedim” dediği ileri sürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Dosyada yer alan tüm iddiaların halen soruşturma kapsamında değerlendirildiği, ilgili kişiler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmadığı ifade edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile HSK’nın yürüttüğü adli ve idari süreçlerin eş zamanlı olarak sürdüğü öğrenildi.