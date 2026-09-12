Uyuşturucu baronu yüzde 50 burslu iç mimarlık kazanıp cezaevinden firar etmiş!

MİT ve İstanbul Emniyetinin ortak operasyonuyla Sarıyer’de yakalanan uyuşturucu baronu İslam Yakut’un firarının ayrıntıları ortaya çıktı. Yakut’un cezaevindeyken yüzde 50 burslu İç Mimarlık Bölümü’nü kazandığı, 2017’de üniversite kaydı için izin aldıktan sonra cezaevine dönmeyerek kayıplara karıştığı belirtildi.

“Hayalet Baron” lakabıyla tanınan ve uluslararası uyuşturucu ticaretini yönettiği öne sürülen İslam Yakut, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; MİT, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan Yakut’un, yurt içinde ve dışında saklandığı adreslerden örgütün faaliyetlerini yönettiği belirlendi. Yakut’un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği ve uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği tespit edildi.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN FİRAR ETTİ! İÇ MİMARLIK YÜZDE 50 BURSLU..

Sabah'ın haberine göre; İslam Yakut’un cezaevindeyken üniversite sınavına girdiği ve Sanat, Tasarım ve İç Mimarlık Bölümü’nü yüzde 50 burslu olarak kazandığı belirtildi. Yakut’un 2017’de üniversite kaydını yaptırmak için izinli olarak cezaevinden ayrıldığı, ancak geri dönmeyerek firar ettiği öne sürüldü.

Yakut’un yurt içinde ve dışında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen toplam iki ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi.

SAHTE KİMLİKLE SAKLANIYORDU

Yürütülen çalışmalar sonucunda Yakut’un Sarıyer’deki bir adreste saklandığı tespit edildi. Operasyonla gözaltına alınan Yakut’un kaldığı yerde yapılan aramada sahte yabancı kimlik belgesi ele geçirildi.

2024'TE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Yakut’un yönettiği suç örgütüne 2024 yılında da operasyon düzenlenmişti. Örgütün diğer yöneticisi E.Y. ile çok sayıda üye tutuklanmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konulmuştu.

“Kuyu” operasyonları kapsamında aranan ancak o dönemde yakalanamayan İslam Yakut’a yönelik çalışmalar sürdürüldü. Yakut’un da yakalanmasıyla örgütün tamamen etkisiz hâle getirildiği bildirildi.