Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ünlü iş insanının oğlunun uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Ünlü iş insanının oğlunun uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iş insanı Erhan Kızılmeşe'nin oğlu Serhan Kızılmeşe'nin test sonucu belli oldu. Kızılmeşe'nin de aralarında bulunduğu 5 ismin test sonucu pozitif çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ünlü iş insanının oğlunun uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan isimler arasında iş insanı Erhan Kızılmeşe'nin oğlu Serhan Kızılmeşe'nin de bulunduğu öğrenildi.

ANKARA'DA UYUŞTURUCU VE FUHUŞ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 Eylül'de gözaltına alınan şüphelilere ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından yapılan incelemeler tamamlandı.

Ünlü iş insanının oğlunun uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı - Resim : 1
Erhan Kızılmeşe - Serhan Kızılmeşe
Son Dakika | 9 yıldır firariydi: Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandıSon Dakika | 9 yıldır firariydi: Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

ÜNLÜ İŞ İNSANININ OĞLUNUN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Hazırlanan rapora göre, Serhan Kızılmeşe'nin de aralarında yer aldığı 5 şüpheliden alınan örneklerde uyuşturucu madde tespit edildi.

Raporda, Serhan Kızılmeşe'nin idrar örneğinde kokain ve metabolitleri olan benzoilekgonin ile metilekgonin saptandığı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Operasyon Ankara
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro