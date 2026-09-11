Ünlü iş insanının oğlunun uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iş insanı Erhan Kızılmeşe'nin oğlu Serhan Kızılmeşe'nin test sonucu belli oldu. Kızılmeşe'nin de aralarında bulunduğu 5 ismin test sonucu pozitif çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.
Test sonucu pozitif çıkan isimler arasında iş insanı Erhan Kızılmeşe'nin oğlu Serhan Kızılmeşe'nin de bulunduğu öğrenildi.
ANKARA'DA UYUŞTURUCU VE FUHUŞ OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 Eylül'de gözaltına alınan şüphelilere ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından yapılan incelemeler tamamlandı.
ÜNLÜ İŞ İNSANININ OĞLUNUN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Hazırlanan rapora göre, Serhan Kızılmeşe'nin de aralarında yer aldığı 5 şüpheliden alınan örneklerde uyuşturucu madde tespit edildi.
Raporda, Serhan Kızılmeşe'nin idrar örneğinde kokain ve metabolitleri olan benzoilekgonin ile metilekgonin saptandığı belirtildi.