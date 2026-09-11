Son Dakika | 9 yıldır firariydi: Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2017 yılından beri firari olan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir suç örgütünün lideri olduğu belirtilen İslam Yakut’un İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
9 YILDIR FİRARİYDİ
Yakut’un, kriptolu haberleşme sistemleri ANOM ve SKY ECC üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi.
Örgütün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu ortaya çıktı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi