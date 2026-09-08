'Şirinler' suç örgütü operasyonunda 16 tutuklama

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Şirinler' olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine teslim edildi.

16 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Şüphelilerden 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, adli kontrol tedbiri kapsamında şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğü getirdi.

NE OLMUŞTU

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hacı Ömer Okuducu liderliğinde kurulduğu değerlendirilen suç örgütünün 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlara ilişkin 68 mağdura yönelik 89 eylem gerçekleştirdiği tespit edilmişti. Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatlı silah, çok sayıda çek-senet-doküman, 88 adet tabanca mermisi, 2 bıçak, çok sayıda harddisk, laptop ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.