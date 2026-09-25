"Usulsüz vatandaşlık" soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik bazı gayrimenkul satışlarının gerçeği yansıtmadığı yönünde bilgiler elde edildi. Operasyonda gözaltına alınan 74 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü kayıtları, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve diğer belgeler üzerinde yapılan incelemelerde, vatandaşlık için gerekli döviz girişinin sağlanmadığı, alım satım işlemlerinin aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak gerçeği yansıtmayacak şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

SAHTE EKSPERTİZ RAPORLARIYLA 1070 KİŞİYE VATANDAŞLIK

Gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenerek 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na aykırı işlemler tesis edildiği ve bu yöntemle yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında gerçeği yansıtmayan işlemler sonucunda 1070 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bu işlemler nedeniyle gerçekleştirildiği gösterilen toplam 72 milyon 250 bin dolarlık işlemin gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari sürecin başlatıldığı öğrenildi.

88 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI, 13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

88 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma’, ‘göçmen kaçakçılığı’, ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

78 EV VE ŞİRKETTE ARAMA: 2 BİN 11 TAŞINMAZ, 1 OTEL, 86 ARAÇ, 2 YAT, 42 BANKA HESABI VE 30 ŞİRKETE EL KONULDU

Şüphelilere ait 78 ev adresi ve şirkette arama yapıldı. Aramalarda dijital materyallerin yanı sıra 2 bin 11 taşınmaz, Bağcılar’da bulunan 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat, 42 banka hesabı ve 30 anonim şirkete el konuldu. Söz konusu şirketlere kayyım atandığı bildirildi.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 48 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 48 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.