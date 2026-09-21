1070 Türk vatandaşlığı iptal edilecek! 50 bin dolar verip almışlar

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu usulsüz vatandaşlık operasyonunun detayları ortaya çıktı. Yabancılardan kişi başı yaklaşık 50 bin dolar alındığı, 72 milyon 250 bin dolarlık dövizin ise Türkiye’ye hiç girmediği belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu kişilerden, sahte satış ve vatandaşlık işlemleri karşılığında kişi başı ortalama 50 bin dolar alındı. Bu yöntemle aile bireyleri de dâhil 1.070 kişi Türk vatandaşlığı kazandı.

VATANDAŞLIKLARI İPTAL EDİLECEK

Usulsüz vatandaşlıkların iptali, işlemleri devam eden 11 kişinin başvurularının ise durdurulması için idari süreç başlatıldı.

72 MİLYON DOLAR TÜRKİYE'YE HİÇ GİRMEMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun soruşturmasında, vatandaşlık için gerekli dövizin Türkiye’ye fiilen getirilmediği belirlendi.

Aracı şirketler ile satıcıların kendi kaynaklarından sağlanan paralar, gayrimenkul satışından doğmuş gibi gösterildi. Taşınmazların değerleri de gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarıyla yüksek gösterildi.

Bu yöntemle 72 milyon 250 bin dolarlık döviz girişinin gerçekleşmediği tespit edildi.

272 MUVAZAALI SATIŞ

İkinci dalga soruşturmada Gül İnşaat AŞ ve bağlantılı 24 paravan şirket, Beyaz İnşaat ve bağlantılı iki paravan şirket ile LİV Yapı ve bağlantılı bir paravan şirket incelendi.

734 yabancıya yapılan gayrimenkul satışından 274’ünün muvazaalı olduğu belirlendi. Bu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı aldığı tespit edildi.

Soruşturmanın ilk dalgasında ise Babacan İnşaat bağlantılı işlemler incelenmiş, 687 kişinin usulsüz şekilde vatandaşlık kazandığı belirlenmişti.

69 GÖZALTI

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda 88 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 69’u yakalanarak gözaltına alındı.

Toplam 78 ev, iş yeri ve şirket adresinde arama yapıldı. Çok sayıda dijital materyale el konulurken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

30 ŞİRKETE KAYYUM

Soruşturma kapsamında 2 bin 11 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, iki lüks tekne ve 42 banka hesabına tedbir konuldu. Ayrıca 30 ana ve paravan şirkete el konularak kayyum atandı.

Adli kaynaklar, sistemin gayrimenkul satışı, ekspertiz raporları, para hareketleri, tapu işlemleri ve vatandaşlık başvurularından oluşan örgütlü bir yapı içinde işletildiğini bildirdi. Dosya kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 384 kişi tespit edildi.