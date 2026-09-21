1070 Türk vatandaşlığı iptal edilecek! 50 bin dolar verip almışlar
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Yabancılardan kişi başı 50 bin dolar alındığı, usulsüz vatandaşlık verilen 1.070 kişinin hakkının iptal edileceği belirlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu usulsüz vatandaşlık operasyonunun detayları ortaya çıktı. Yabancılardan kişi başı yaklaşık 50 bin dolar alındığı, 72 milyon 250 bin dolarlık dövizin ise Türkiye’ye hiç girmediği belirlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu kişilerden, sahte satış ve vatandaşlık işlemleri karşılığında kişi başı ortalama 50 bin dolar alındı. Bu yöntemle aile bireyleri de dâhil 1.070 kişi Türk vatandaşlığı kazandı.
VATANDAŞLIKLARI İPTAL EDİLECEK
Usulsüz vatandaşlıkların iptali, işlemleri devam eden 11 kişinin başvurularının ise durdurulması için idari süreç başlatıldı.
72 MİLYON DOLAR TÜRKİYE'YE HİÇ GİRMEMİŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun soruşturmasında, vatandaşlık için gerekli dövizin Türkiye’ye fiilen getirilmediği belirlendi.
Aracı şirketler ile satıcıların kendi kaynaklarından sağlanan paralar, gayrimenkul satışından doğmuş gibi gösterildi. Taşınmazların değerleri de gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarıyla yüksek gösterildi.
Bu yöntemle 72 milyon 250 bin dolarlık döviz girişinin gerçekleşmediği tespit edildi.
272 MUVAZAALI SATIŞ
İkinci dalga soruşturmada Gül İnşaat AŞ ve bağlantılı 24 paravan şirket, Beyaz İnşaat ve bağlantılı iki paravan şirket ile LİV Yapı ve bağlantılı bir paravan şirket incelendi.
734 yabancıya yapılan gayrimenkul satışından 274’ünün muvazaalı olduğu belirlendi. Bu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı aldığı tespit edildi.
Soruşturmanın ilk dalgasında ise Babacan İnşaat bağlantılı işlemler incelenmiş, 687 kişinin usulsüz şekilde vatandaşlık kazandığı belirlenmişti.
69 GÖZALTI
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda 88 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 69’u yakalanarak gözaltına alındı.
Toplam 78 ev, iş yeri ve şirket adresinde arama yapıldı. Çok sayıda dijital materyale el konulurken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
30 ŞİRKETE KAYYUM
Soruşturma kapsamında 2 bin 11 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, iki lüks tekne ve 42 banka hesabına tedbir konuldu. Ayrıca 30 ana ve paravan şirkete el konularak kayyum atandı.
Adli kaynaklar, sistemin gayrimenkul satışı, ekspertiz raporları, para hareketleri, tapu işlemleri ve vatandaşlık başvurularından oluşan örgütlü bir yapı içinde işletildiğini bildirdi. Dosya kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 384 kişi tespit edildi.
88 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan 69 şüpheli
- Muzaffer Beyaz – Beyaz İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, satıcı.
- Mehmet Gül – Gül İnşaat Proje AŞ ve Gül İnşaat Enerji ve Ticaret AŞ, satıcı.
- Çetin Gül – Gül İnşaat Proje AŞ, Gül İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ ve Gül Yapı İnşaat Turizm Petrol Ürünleri ve Dış Ticaret AŞ, satıcı.
- Osman Gül – Gül İnşaat Proje AŞ ve Gül İnşaat AŞ, satıcı.
- Ahmet Gül – Gül İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ, satıcı.
- Gülsüm Aydın – Gül İnşaat Proje AŞ ve Gül Yapı İnşaat Turizm Petrol Ürünleri ve Dış Ticaret AŞ, satıcı.
- Mustafa Kubilay Gül – Gül İnşaat AŞ, satıcı.
- Yalçın Gül – Gül Yapı İnşaat Turizm Petrol Ürünleri ve Dış Ticaret AŞ ve 2K Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, satıcı.
- Yaşar Gül – 2K Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, satıcı.
- Ergün Sarpkaya – Satıcı vekili.
- Murat Ünal – Satıcı vekili.
- Fatih Can – Alıcı vekili.
- Serhat Bozan – Eksper.
- Zeynep Arıslı – Eksper.
- Mehmet Afşar – Eksper.
- Telha Bedir – Satıcı vekili.
- Ozan Öner – Alıcı vekili.
- Buğra Yazgan – Beyaz İnşaat şirket muhasebecisi.
- İbrahim Halil Ferhatoğlu – Gül İnşaat AŞ'de muhasebe elemanı.
- Selahittin Karşı – Gül İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ bağlantılı, Günyüzü İnşaat'ta büro işçisi ve emekli polis memuru.
- Memet Bozan – Eksper.
- Bülent Mustafaoğlu – Alıcı vekili.
- Bahar Kaya Bozan – Eksper.
- Ömer Başar – Eksper.
- Burak Bozan – Eksper.
- Ömer Bostan – Satıcı vekili.
- Yalın Kablama – Eksper.
- Fatih Özer – Eksper.
- Müştak Duran Sarıoğlu – Eksper.
- Yaşar Bilgin – Eksper.
- Burak Öztürk – Eksper.
- Burak Önoğlu – Eksper.
- Onurhan Yılmaz – Eksper.
- Metin Bozkurt – Eksper.
- Ahmet Mustafaoğlu – Satıcı.
- İlker Okumuş – Eksper.
- Taner Bulut – Eksper.
- Eyüp Saman – Eksper.
- Muhammed Ali Çalıkaya – Eksper.
- Burhanettin Tandoğan – Eksper.
- Mustafa Berk Sokur – Beyaz İnşaat'ın eski muhasebecisi.
- İsmail Kilimci – Eksper.
- Şenol Evren Bozkurt – Eksper.
- Tayyar Kandemir – Eksper.
- Berat Deniz Öztürk – Eksper.
- Faruk Bozan – Eksper.
- Nedim Er – Çebi ve Gül'ün satıcı vekili.
- Ahmet Mert Beyaz – Beyaz İnşaat satış elemanı, Muzaffer Beyaz'ın oğlu.
- Seda Aydın Yürütken – LİV Yapı temsilcisi.
- Abdullah Sağlam – Alıcı vekili.
- Ayetullah Maral – Alıcı vekili.
- Cem Çadırcı – Alıcı vekili.
- Resul Diri – Gül İnşaat Proje AŞ finansman sorumlusu.
- Özgür Yazgan – Beyaz İnşaat satış elemanı.
- Ahmet Karabıyık – Eksper.
- Burak Barış – Eksper.
- Raci Gökcehan Soner – Eksper.
- Buğra Uğur Yap – Eksper.
- İbrahim Atar – Eksper.
- İbrahim Halil Kırmızı – Eksper.
- Orhan Karamustafa – Eksper.
- Recep Akça – Eksper.
- Sıdık Sayın – Eksper.
- Yekta Süslü – Eksper.
- Cem Erkan – Eksper.
- Galip Atılgan – Eksper.
- Saadet Aysel Yavaşoğlu – Eksper.
- Yakup Bilgin – Gül İnşaat Proje AŞ şirket muhasebecisi.
- Sevil Sönmez – Gül İnşaat AŞ finans uzmanı.
Firari dört şüpheli
- Ebru Pamuk – Eksper.
- Erdeniz Balıkçıoğlu – Eksper.
- Jale Arıslı – Eksper.
- Amır Seyedzadeh, diğer adıyla Emir Kaya – Alıcı vekili ve aranan şüpheli.
Yurt dışındaki yedi şüpheli
- Ali Gül – Gül İnşaat Proje AŞ, Gül İnşaat AŞ ve Gül Yapı İnşaat Turizm Petrol Ürünleri ve Dış Ticaret AŞ, satıcı.
- Sönmez Aydın – LİV Yapı Gayrimenkul Yatırım AŞ, satıcı.
- Metin Gül – Gül İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ, satıcı.
- Tuğba Doğan – Eksper ve firari.
- Mustafa Volkan Cantekinler – Eksper ve firari.
- Serkan Kapısız – Eksper, firari ve aranan şüpheli.
- Alı Ahmed Mohammed Al-Wali – Alıcı vekili.
Cezaevindeki sekiz şüpheli
- Ayhan Yıldız – Eksper.
- Zeki Dağtarla – Eksper.
- Dursun Eroğlu – Eksper.
- Mehmet Taş – Eksper.
- Hüseyin Asıltaş – Eksper.
- Feryat Atasoy – Eksper.
- Erdinç Demirci – Eksper.
- Serhat Değerli – Eksper.