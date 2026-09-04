Üsküdar'da kritik seçime saatler kala belediye önüne abluka: Valilikten yol kapatma kararı

Üsküdar Belediyesi’nde yarın yenilenecek başkanvekilliği seçimi öncesinde belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. CHP’li meclis üyelerine yönelik gözaltılar, AKP’ye geçişler ve iptal kararının ardından gerçekleştirilecek oylama öncesi bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu.

Seçim nedeniyle belediyenin bulunduğu Çavuşdere Caddesi’nin de aralarında olduğu bazı yollar, “kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması” gerekçesiyle araç trafiğine kapatılacak, güzergahlar arasında belediye binasının da yer alması dikkat çekti.

ÇAVUŞDERE CADDESİ’NDE ULAŞIM KISITLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce alınan tedbirler kapsamında Üsküdar’da bazı yolların trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda Çavuşdere Caddesi’nin, Hayrettin Çavuş Sokak ve Hatmi Sokak ile Evliya Hoca Sokak arasında kalan bölümü, yarın saat 07.00’den etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Trafiğe kapatılacak güzergah nedeniyle sürücülerin alternatif yolları kullanması istenecek. Bu süreçte Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokakları alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. (AA)