4 CHP'li AKP'ye geçti 2 üye de gözaltında: YENİ Parti'den Üsküdar seçimi öncesi yaşananlara tepki eylemi

"Üçüncü turla dördüncü tur arasında bu salonda, bu binada bir toplantı gerçekleşti. O toplantının içerisinde 27 meclis üyesi ve parti yetkilileriyle beraber 40 kişi vardı. Bakın, çok önemli bir noktanın altını çizeceğim şimdi. 40 kişinin içerisinde belediye meclis üyelerimiz teker teker söz aldılar; 'Dördüncü turda Sibel Tan Çetinkaya’ya oy vereceğiz' dediler 27 kişiden." diyen Özgür Çelik şöyle konuştu:

"Sıra bir kişiye gelince... Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Grup Başkanvekilimiz Murat Emir açıkladı. Sıra bir kişiye gelince o bir kişi şöyle dedi: 'Bana Adalet Bakanlığı söz verdi. Benim oğlum bir örgüt üyeliği kapsamında, terör örgütü üyeliği kapsamında bir ceza aldı. 15 yıldır İngiltere'de, 15 yıldır Türkiye'ye dönemiyor. Adalet Bakanlığı bana söz verdi, Adalet Bakanlığı bana dedi ki: Eğer AK Parti'nin adayına oy verirsen biz senin 15 yıldır terörden ceza almış, Türkiye'ye gelemeyen çocuğunu Türkiye'ye getireceğiz dedi. Ben dedi, çocuğuma kavuşmak için üçüncü turda oy verdim, dördüncü turda da oy vereceğim.' dedi.

Daha bitmedi! Biraz sakinlikle, biraz sakinlikle... Daha bitmedi, çok önemli konularımız var. Bir başka meclis üyesi; Hüseyin Kazan. Belediye meclis üyeleri tek tek 'Ben oy vereceğim' diye söz verdiğinde çıktı salonu terk etti. Ve, ve daha sonra Üsküdar’da konuşulan bir iddia var. Grup Başkanvekilimiz Murat Emir meclis kürsüsünden açıkladı: Hüseyin Kazan'ın oğlunu seçimlerden bir hafta önce bulunduğu cezaevinden şartlı tahliye ile tahliye etmişler diye iddialar var.

Şimdi Adalet Bakanlığı’nın, savcıların nasıl Üsküdar Belediyesi seçimlerini kazanmak için devreye sokulduğunu Murat Emir Başkanımız açıkladı. Daha bitmedi! Peki, dördüncü tur oylama gerçekleşti. Ne oldu dördüncü tur oylama gerçekleştikten sonra? Az önce isimlerini söylediğim iki meclis üyesi bize oy vermedi ama diğerlerinin tamamı Sibel Tan Çetinkaya’ya oy verdiler. Bir bölüm oyumuz geçersiz sayılmış olmasına rağmen Sibel Tan Çetinkaya Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

Peki ne yaptılar? İşte bunu da hazmedemediler. Bunu da hazmedemeyenler seçime iptal davası açtılar. Seçimin iptali için bir dava açtılar. O davayı açtıktan sonra, o davanın açıldığı günden bugüne kadar sekiz meclis üyemizi Kartal Adliyesi’ne çağırdılar. 'Gelin' dediler, şüpheli sıfatıyla ifade vereceksiniz. 'Gelin' dediler, tanık sıfatıyla ifade vereceksiniz. Amaç ne? Amaç; iki yıldır bir sürü operasyon gerçekleşiyor, o operasyonlar Çağlayan Adliyesi’nde, Kartal Adliyesi’nde gerçekleşiyor. Onları buraya çağıralım; onlar korksunlar, onlar endişe duysunlar, onlar gitsinler oylarını değiştirsinler. Bunun için devletin adliyesi kullanılır hale gelmiş durumda.

Devam ediyoruz, daha bitmedi! Ve başka ne yaptılar? Geldik sekiz meclis üyesi baskı altında, tehdit altında, yargı tacizi altında... 2 Eylül günü üç tane belediye meclis üyemizi gözaltına aldılar. Şimdi üç meclis üyesini gözaltına aldılar ve az önce dedim ya İstanbul Valiliği; birinci seçimde sabahın saat sekizine seçim koydu. Üç meclis üyesinin gözaltına alındığı gün seçimi iptal ettiler, yeni seçim kararı aldılar. Aynı İstanbul Valisi, aynı Valilik, arkadaşların gözaltı süresi içerisinde bu cumartesi gününe seçim koydu. Birazdan konuşacağız Sayın Vali’yle. Seçim koydu.

Şimdi bu süre içerisinde, bu operasyon gerçekleştiğinde, seçim kararı alındığında; cumartesiye alelacele, yangından mal kaçırır gibi insanlar gözaltındayken seçim takvimi açıklayanlar bu arada tehditle, baskıyla, şantajla, teklifle dört belediye meclis üyesini transfer ettiler. Dört belediye meclis üyesini transfer ettiler. İşin içerisinde bilmem 100 bin dolarlar, milyon dolarlar konuşuluyor. Üsküdar sokakları konuşuluyor. İşin içerisinde, işin içerisinde meclis üyelerinin bir bölümünün savcılık marifetiyle tehdit edildiği iddia ediliyor.

Şimdi hani dedim ya konuşmama başlarken; bir kirli oyunla, bir kumpasla karşı karşıyayız. Hani dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Murat Emir Başkanımız açıkladı ya: 'İşin içinde AKP var, Valilik var, Adliye var' diye. İstanbul Valisi, önce İstanbul Valisi Sayın Davut Gül; iki buçuk yıldır İstanbul İl Başkanıyım, sizinle bir mesaimiz var. Sayın Davut Gül, birinci seçim için söylüyorum: Birinci seçimde siz Ataşehir'de tutuklama olduktan sonra 10 gün sonrasına seçim takvimi açıkladınız. Çünkü orada meclis üyelerini ikna etmek için zamana ihtiyacınız vardı. Burada ise en erken zamana, sabahın saat sekizine seçim koydunuz Sayın Davut Gül. Neden? Çünkü iki operasyon arasında belediye meclis üyelerine zaten yeterli baskı yapılmıştı, bir an önce seçimin gerçekleşmesi için bu işe alet oldunuz, en kısa süreye, sabahın saat sekizine seçim koydunuz."

Hala iki arkadaşımız gözaltında ve yarın sabah burada Belediye Başkan Vekilliği seçimi gerçekleştirilecek. Başka ne yaptı? Bir saniye. Başka ne yaptı Sayın Vali? Dedi ki: "Grubu olmayan siyasi partiler belediye binasından içeriye giremezler. Onların il başkanı ya da milletvekili..."

Peki biz ne yaptık? Yeni Parti'nin burada bir grubu yoktu. Biz ne yaptık? Yeni Parti olarak grubumuzu kurduk! Meclis üyelerimizle grubu kurduk. Ve, ve, ve... Grubumuzu kurduk, hem Kaymakamlığa hem Valiliğe yazımızı yazdık. Baktıları ki yasal olarak binaya girişimizi engelleyemeyecekler, ne yaptılar bu sefer? Savcılık üzerinden, Valilik üzerinden bir yazı: "Hiç kimse giremez!"

Neden? Çünkü Özgür Çelik gittiği her yerde belediye meclis üyeleriyle konuşarak, onlarla sohbet ederek seçimi kazandı. Yeni Partililer gittiği her yerde seçimi kazandılar. Birazdan buraya gelecek Genel Başkan Yardımcımız Yaşar Tüzün, Milletvekilimiz Gökhan Zeybek gittikleri her yerde meclis seçimini kazandılar. Onlar binanın içerisine girmesin diye Valilik bugün türlü türlü işlere başvurdu.

Ben buradan Sayın Davut Gül'e söylüyorum: Sayın Vali, 16 milyon İstanbulludan birisiyim, siz benim de valimsiniz. Siz bir siyasi partinin valisi değilsiniz. Siz bir yapının valisi değilsiniz. Siz 16 milyon İstanbullunun valisisiniz! 16 milyon İstanbulluya valilik yapınız. Bu uygulamalardan vazgeçiniz. Devletin kurumları böyle yönetilmez.

Geliyoruz, geliyoruz şimdi Sayın Murat Emir'in açıkladığı adliye-savcılık meselelerine. Ya, 103 yıllık Cumhuriyetiz biz. Bizim bu topraklarda bin yıllık bir maceramız var. Bizim bu topraklarda 600-700 yıllık devlet deneyimimiz var. Böyle bir şey bu topraklarda hiç görülmedi. Üsküdar Belediyesi'nde bir ilçe seçiminde, başkan vekilliği seçimini kazanmak için memleketin yargısı bu işe alet edilir mi? Memleketin savcısı bu işe alet edilir mi? Memleketin adliyesinde seçim kurulur mu? Ne olacak bundan sonraki seçimleri nasıl yapacaksınız? Nasıl seçim yapacaksınız?

Böyle demokrasi olur mu? Yarın sandık milletin önüne geldiğinde, yarın Türkiye'nin önüne sandık geldiğinde, siz bu 86 milyonun yarısını, 30 milyonunu, 60 milyonunu size oy vermeyecek diye cezaevlerine mi kapatacaksınız? Böyle adalet olur mu? Böyle demokrasi olur mu? Böyle yargı eliyle bir belediye meclisi seçimini dizayn etmek olur mu? Böyle devlet yönetilmez!

Bakın ben bu ülkeye 30 yıl hizmet etmiş bir öğretmenin çocuğuyum. Bu devletin parasıyla yetiştim. Bu devlete kopmaz köklerle bağlıyız biz. Böyle devlet yönetilmez! Böyle devlet yönetirseniz, yargı eliyle sandık dizayn ederseniz, yargı eliyle bir belediye meclis seçimini kazanmanın peşine düşerseniz, devletin temelini sarsarsınız. Bakın demokrasiyi zedeliyorsunuz, demokrasiyi ortadan kaldırıyorsunuz. Böyle olmaz.

Şimdi ben buradaki meclis üyelerimizin teker teker ellerinden ve alınlarından öpüyorum. Bütün baskılara direnen meclis üyelerimize helal olsun! Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki bodrumdaki iki meclis üyesi arkadaşımıza selam olsun. Sinem Dedetaş Başkanımıza selam olsun.

Buradan Üsküdarlı AK Parti ve MHP'li meclis üyelerine sesleniyorum: Kıymetli Üsküdarlı meclis üyeleri, ben sizin içinizde vicdanlı insanlar olduğunu biliyorum."