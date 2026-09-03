AKP'den Üsküdar seçimi hazırlığı: CHP'li 4 üye AKP rozeti taktı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutukluluğu ardından başkanvekili seçimleri gerçekleşmişti. CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya, Belediye Başkanvekili seçildi. Ancak AKP'li belediye meclis üyelerinin itirazı sonucu seçimin 5 Eylül günü yenilenmesine karar verildi.

CHP'nin 27, AKP'nin ise 17 meclis üyesi bulunurken kritik bir gelişme yaşandı.

AKP Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu da sosyal medya hesabından CHP'den ayrılarak AKP'ye katılan 4 belediye meclis üyesinin olduğunu şu ifadelerle paylaştı:

"Bu akşam Üsküdar için yeni bir başlangıca, büyüyen bir birlikteliğe hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden kıymetli meclis üyelerimiz; Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, AK Parti ailemize katıldı.

Üsküdar’a olan aşkımız ve bu güzel şehre hizmet etme arzumuzla çıktığımız bu yolda, artık daha kalabalık, daha güçlü ve daha kararlıyız.

Üsküdar sevdamız ortak.

Hizmet arzumuz ortak.

İstikametimiz ortak.

Üsküdar için hep birlikte, daha güçlü yarınlara…

Ailemize Hoş Geldiniz!"

Gazeteci Gülşah İnce, CHP'li meclis üyesi Hüseyin Kazan'ın AKP'ye katıldığı ve AKP İl Başkanı Abdullah Özdemir'in rozet taktığı törenin görüntülerini paylaştı.

CHP'li 3 belediye meclis üyesinin de gözaltında olması nedeniyle geçişler seçimleri kritik anlamda etkileyebilir.