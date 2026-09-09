Üsküdar operasyonuna türbe ziyareti kılıfı!

Üsküdar Belediyesi meclis üyelerine yönelik tehdit ve tutuklamaların gölgesinde yapılan başkan vekili seçiminde AKP'nin adayı galip geldi. İlçenin AKP yönetimi, seçimin ardından ilk gününde Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından vatandaşlara simit dağıtıldı.

AKP İlçe Yöneticisi Taha Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, belediyenin AKP'li başkan vekili Dündar Ziya Gültekin ile birlikte türbeye yaptıkları ziyaretten ve sonrasında vatandaşlara simit dağıttıkları anlardan görüntülere yer verdi. Sarıcaoğlu paylaşımını, “Hüdayi şehri Üsküdar” notuyla yaptı.

BELEDİYE OPERASYON VE TEHDİTLERİN GÖLGESİNDE AKP'YE GEÇTİ

30 yıl sonra yerel seçimlerde halkın oylarıyla kazanılan Üsküdar Belediyesi, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan meclis oylamasıyla CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın yönetimine geçti. AKP'nin itirazı üzerine yenilenen seçim öncesinde iki CHP'li meclis üyesi oy kullanamadı.

Dün yapılan başkan vekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin, yeni başkan vekili seçildi ve belediye yeniden AKP yönetimine geçti. Seçimin ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP'ye oy veren bazı CHP'li meclis üyelerinin tehdit edildiğini açıkladı. Savcılık, Çelik'in gündeme getirdiği iddiaların ardından resen soruşturma başlattı.