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Halk TV Türkiye Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Başkan yardımcısı mahkemeye sevk edildi

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Başkan yardımcısı mahkemeye sevk edildi

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Başkan yardımcısı mahkemeye sevk edildi
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Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özdemir'in işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.

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İKİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, çarşamba günü ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınmıştı. Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimi tartışmalara neden olmuştu. Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin karşısında başkanvekili seçilmişti.

Yaklaşık 5 saat süren ve dört turda tamamlanan seçimde Çetinkaya 22 oy alırken, Gültekin 18 oyda kalmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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