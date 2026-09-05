Ünlü spikerin doktor eşi de Michael Jackson ile aynı madde yüzünden ölmüş

İzmir’deki özel kliniğinde ölü bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin’in Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Gültekin’in ölüm sebebinin propofol zehirlenmesi olarak belirlenmesi, sağlık çalışanlarının anestezi ilaçlarına erişimi ve bu maddelerin kötüye kullanımı riskini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÜNLÜ SPİKERİN DOKTOR EŞİ DE MİCHAEL JACKSON İLE AYNI MADDE YÜZÜNDEN ÖLMÜŞ

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ın da aşırı doz ve usulsüz kullanımı nedeniyle hayatını kaybetmesine yol açan propofol, kamuoyunda "unutkanlık sütü" veya "beyaz süt" olarak biliniyor.

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre kısa etkili bir anestezi ilacı olan ve ameliyat ortamında son derece güvenle kullanılan bu madde, kontrolsüz ve tıbbi amaç dışı tüketildiğinde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Sağlık personelinin ilacın etkilerini ve dozajını bilmesi, tehlikeli kullanım alışkanlıklarını uzun süre gizlemelerine olanak tanıyor.

Türkiye'de yapılmış araştırmalara göre 2009-2019 yılları arasında en az 50 sağlık çalışanı aşırı doz ilaç nedeniyle yaşamını yitirirken, medikal personeldeki aşırı doz ölümlerinin yüzde 29’unda propofolün rol oynadığı belirtiliyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BAĞIMLILIK ALARMI

Uzmanlar, propofol gibi anestezik maddelerin genellikle yoğun stres, uykusuzluk veya fiziksel ağrıları bastırmak amacıyla denenmeye başlandığına dikkat çekiyor.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel, sağlık çalışanlarının bu ilaçlara kolay erişebilmesinin bağımlılık sürecini hızlandırdığını vurguluyor. Zamanla vücudun tolerans geliştirmesi sebebiyle doz miktarının artırıldığını ve bunun da aşırı doza bağlı ölümlere yol açtığını belirten Ögel, hastanelerdeki kontrol protokollerinin sıkılaştırılması gerektiğini ifade ediyor.

Tıbbi gözetim ve doğru dozaj altında yapılan ameliyat içi propofol uygulamalarının ise bağımlılık riski taşımadığı hatırlatılıyor.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE ÇEKİLEN VİDEOSU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hayatını kaybeden Dr. Özlem Gültekin’in ölümünden önce, 26 Ocak 2026 tarihinde kaydettiği vasiyet niteliğindeki görüntüler yeniden gündeme oturdu. Seren Serengil'in paylaşımıyla ortaya çıkan videoda Gültekin, boşanma aşamasındaki eşiyle yaşadığı velayet krizine ve iletişim engellerine dikkat çekti.

Çocuğunu belirlenen tarihte teslim alamadığını, telefonlarının engellendiğini belirten Gültekin; bu süreçteki mesajlaşmaların ve avukat görüşmelerinin kayıt altında olduğunu ifade etti.

Olası bir ölüm ihtimaline karşı isteklerini sıralayan Gültekin, "vasiyetimdir" diyerek tüm mal varlığının yalnızca oğlunun eğitimi ve bakımı için kullanılmasını şart koştu. Çocuğunun velayeti ve tüm bakım sürecinin kendi ailesi tarafından yürütülmesini talep eden Gültekin, yüzünü dahi görmek istemediğini belirttiği eşinin mal varlığından hiçbir şekilde faydalanmasını istemediğini vurguladı.

"Vasiyetimdir, ölürsem, bir yıldır boşanmak istediğim, yüzünü dahi görmek istemediğim narsist bir babanın elinde büyüyecek evladıma her geçen gün üzüldüğüm ama bir şey yapamadığım adama asla ve asla malvarlığımdan hiçbir şey verilmesini istemiyorum."