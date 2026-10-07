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Halk TV Türkiye Ünlü şarkıcıların katıldığı festivalde skandal! 17. yüzyıldan kalan mezarın çevresi pazar alanına döndü

Ünlü şarkıcıların katıldığı festivalde skandal! 17. yüzyıldan kalan mezarın çevresi pazar alanına döndü

Niğde’deki festival alanında çekilen skandal görüntüler ortaya çıktı. Kıraç, Sagopa Kajmer ve Sefo gibi isimlerin sahne alacağı dev organizasyonda 17. yüzyıldan kalan tarihi mezarın etrafı pazar tezgahlarıyla çevrildi.

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Ünlü şarkıcıların katıldığı festivalde skandal! 17. yüzyıldan kalan mezarın çevresi pazar alanına döndü

Özel Haber / Halktv.com.tr

Niğde’de bu yıl 6’ncısı düzenlenen Gastronomi Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde skandal görüntüler ortaya çıktı.

Kıraç, Murat Kekilli, Bilal Sonses, Sagopa Kajmer ve Sefo gibi tanınmış sanatçıların konser vereceği açıklanan organizasyonda, festival alanı için seçilen konum tarihi bir saygısızlığı beraberinde getirdi.

Ünlü şarkıcıların katıldığı festivalde skandal! 17. yüzyıldan kalan mezarın çevresi pazar alanına döndü - Resim : 1

KIRAÇ, SEFO VE SAGOPA KAJMER DE PROGRAMDA YER ALIYOR

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanında kurulan festival alanı, 2-11 Ekim tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Çok sayıda ünlü ismin ücretsiz halk konserleri kapsamında sahne alacağı dev organizasyon, skandal tezgah görüntüleriyle gündem oldu.

Ünlü şarkıcıların katıldığı festivalde skandal! 17. yüzyıldan kalan mezarın çevresi pazar alanına döndü - Resim : 2

17. YÜZYILDAN KALAN MEZAR KIYAFET TEZGAHLARININ ORTASINDA KALDI

Festival alanında kurulan pazar tezgahları, 17. yüzyıldan kalan tarihi mezarın tam etrafına yerleştirildi. 1640 doğumlu ve 1710 yılında vefat ettiği bilinen Abdullah Efendi Himmet Zade Hazretleri’ne ait kabrin hemen yanına tekstil ürünleri ve kıyafet yığınları serildi.

Ünlü şarkıcıların katıldığı festivalde skandal! 17. yüzyıldan kalan mezarın çevresi pazar alanına döndü - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Niğde Belediye Festival
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