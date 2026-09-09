Ünlü iş adamı iki çocukla otelde yakalandı! Pedofiliye göz mü yumuldu?

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde akaryakıt sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen iş adamı Ş.T., bir otel odasında 18 yaşından küçük iki erkek çocukla birlikte bulundu. Ş.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gelibolu Gazetesi’nin haberine göre olay, 7 Eylül Pazartesi günü ilçedeki bir otelde yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ş.T.’nin kaldığı odaya polis kamerasıyla girdi.

Odada bulunan iki kişinin çocuk olduğunun belirlenmesinin ardından Ş.T., Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Emniyette ifadesi alınan Ş.T., daha sonra Gelibolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada kan ve sürüntü örnekleri alınan Ş.T., işlemlerin ardından yeniden İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haberde, otel odasında yüksek miktarda içki tüketildiğinin tespit edildiği de aktarıldı.

OTEL ODASINDA İNCELEME YAPILDI

Polis ekipleri, Ş.T.’nin gözaltına alındığı odada ayrıntılı inceleme yaptı. Odadan delil niteliği taşıyabilecek örnekler toplandı. Otel çalışanları ile işletmecilerin de ifadelerine başvuruldu.

Ş.T.’nin aynı otele daha önce de çocuklarla birlikte geldiği ve konakladığı iddia edildi. Bu iddiaların doğruluğunun belirlenmesi amacıyla otelin geçmiş kayıtları incelemeye alındı.

OTEL YÖNETİMİ İSTİSMARA GÖZ MU YUMDU?

Otel işletmecilerinin söz konusu konaklamalardan haberdar olduğu öne sürüldü. Çocuklara ait bilgilerin ayrı bir sistemde tutulduğu ve kolluk birimlerine bildirilmediği iddia edildi.

Bazı çalışanların durumdan rahatsız olduğu ancak işletme sahiplerinin çalışanlardan sessiz kalmalarını istediği de ileri sürüldü.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olayın yanı sıra otelin kayıt ve bildirim işlemlerine yönelik incelemesi sürüyor.