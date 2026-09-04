Ünlü döner markasına 1 milyon lira ceza verildi

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), zincir restoran markası Baydöner’de yaşanan veri ihlaline ilişkin incelemesini tamamladı. Yapılan değerlendirmede, 505 bin 337 müşterinin kişisel bilgilerinin ele geçirildiği tespit edildi. Kurum, veri güvenliğine ilişkin eksiklikler nedeniyle şirkete toplam 1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İncelemeye konu olan siber saldırıda, Baydöner müşterilerine ait çeşitli kişisel verilerin saldırganların eline geçtiği belirlendi. Ele geçirilen bilgiler arasında müşterilerin ad ve soyadları, cinsiyetleri, e-posta adresleri, telefon numaraları ve yaşadıkları şehirler yer aldı.

KVKK'nın tespitlerine göre saldırıdan toplam 505 bin 337 müşteri etkilendi.

SALDIRGANLARDAN ŞİRKET YÖNETİCİSİNE MESAJ

Sisteme bir çalışana ait bilgilerin ele geçirilmesi üzerinden erişim sağlandığı belirlendi. Saldırganların şirket sistemlerine girdikten bir süre sonra yöneticilerden birinin telefonuna mesaj göndererek verilere ulaştıklarını bildirdikleri öğrenildi.

Baydöner'in olayın ardından veri ihlalini KVKK'ye bildirmesi üzerine kurum tarafından bir inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede şirketin kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri yeterli düzeyde uygulamadığı kanaatine varıldı.

1 MİLYON LİRALIK CEZA

Sabah'ın haberine göre, inceleme sonucunda Baydöner'e, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle 800 bin lira idari para cezası verildi.

Veri ihlalinden etkilenen kişilere gerekli bildirimlerin yapılmaması nedeniyle de şirkete 200 bin lira ek ceza uygulandı.

Böylece Baydöner'e verilen toplam idari para cezası 1 milyon liraya ulaştı.