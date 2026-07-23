Ümit Özdağ'dan "yeni parti" sözleri: İlk kez böyle bir şey oluyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Özgür Özel'in CHP Grup Toplantısı'nda duyurduğu yeni parti oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel ve ekibine başarı dileyen Özdağ, yeni bir parti kurmanın zorluklarına dikkat çekerek, kendisinin de son 10 yılda iki farklı parti kuruluşunda yer aldığını söyledi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN "YENİ PARTİ" SÖZLERİ

Özdağ, "Önce hayatımın en büyük hatalarından birisini yaparak Akşener'le birlikte İYİ Parti'yi kurmuştum. Sonra da arkadaşlarımızla birlikte Zafer Partisi'ni kurduk. Ağustosun 26'sında Zafer Partisi beşinci yılına ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılış sürecine değinen Özdağ, "Özgür Bey ile arkadaşları da düşman ceza hukuku uygulamaları neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldılar. Partilerini kuruyorlar." dedi.

Yeni partinin CHP'den farklı bir siyasi çizgi izleyip izlemeyeceğinin zaman içinde netleşeceğini belirten Özdağ, "Yeni partinin, ayrıldıkları CHP'den farklı mı olacağını, farklı bir çizgiye mi oturacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz." diye konuştu.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY OLUYOR"

Siyasi partilerde ayrılıkların genellikle parti yönetimine muhalefet eden isimler tarafından yaşandığını ifade eden Özdağ, bu süreçte farklı bir tablo ortaya çıktığını söyledi.

Özdağ, "Genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Parti yönetimi partiden ayrıldı." ifadelerini kullandı.

CHP yönetiminin yeni partide aynı politikaları sürdürüp sürdürmeyeceğinin henüz bilinmediğini belirten Özdağ, "CHP'de uyguladıkları politikaları devam ettirecekler mi, yoksa farklı bir politik çizgi mi izleyecekler? Onları gördükten sonra bunlarla ilgili daha sağlıklı değerlendirmeler yapmak mümkün olur." dedi. (ANKA)