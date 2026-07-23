Son Dakika | Bahçeli'den yeni parti açıklaması! "Hazine yardımlarından pay alsın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinden ayrılarak yeni bir siyasi oluşum kurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Özel'in yeni partisinin vekil sayısı kadar Hazine yardımından pay alması gerektiğini ifade etti.

Gazetecilerin, CHP’den kaç milletvekilinin ayrılacağı ve partinin mal varlığının nasıl paylaşılacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Bahçeli, yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay verilmesi gerektiğini söyledi.

"ETİK OLAN BUDUR"

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur.

Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."

MURAT EMİR'DEN YANIT GELDİ

Bahçeli'nin Hazine yardıma çıkışına ilk yanıt CHP'li Murat Emir'den geldi. Emir şunları ifade etti:

Bahçeli'nin yeni parti için 'Hazine yardımlarından yararlansın' ifadelerine tepki



Murat Emir:



💬 "Konunun paradan öte yanları var"



💬 "CHP'ye böylesine kirli bir siyasi operasyon yapılırken hiçbir şey yapılmamıştır"



💬 "Keşke Sayın Bahçeli'nin müdahalesi bunlardan önce… pic.twitter.com/rDKbxJJ4RZ — Halk TV (@halktvcomtr) July 23, 2026

"Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Ama Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Bu değerlendirilebilir. Ama konunun paradan öte tarafı var. Cumhuriyet Halk Partisi bölünmeye çalışılırken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarının bir bölümü iftiralar üzerinden, gizli tanıklar üzerinden cezaevlerinde tutulurken, bırakın yargılamanın Sayın Bahçeli'nin dediği gibi TRT'den yayınlanmasını, Sayın İmamoğlu'nun 14 ay cezaevinde tuttukları bir kişinin 14 saat dahi savunma yapmasına izin verilmezken ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne böylesine bir kirli siyasi operasyon yapılırken hiçbir şey yapılmamıştır. Biz elbette ki Hazine'den hak ettiğimiz yardımı almak isteriz. Ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz. Keşke Sayın Bahçeli'nin müdahalesi onlara öncelikli olsaydı diye de sitem ederiz."