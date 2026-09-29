Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ulaşım durdu: Yarınki feribot seferleri iptal edildi!

Ulaşım durdu: Yarınki feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Ulaşım durdu: Yarınki feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, olumsuz hava durumu nedeniyle yarın bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Ulaşım durdu: Yarınki feribot seferleri iptal edildi! - Resim : 1

GÖKÇEADA SEFERLERİ TEK TEK İPTAL EDİLDİ

Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den yapılması planlanan 07.00, 10.00, 13.00, 19.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi.

Meteoroloji, AKOM, İstanbul Valiliği'nden peş peşe hava durumu uyarısı! Saat verildi: Kuvvetli geliyorMeteoroloji, AKOM, İstanbul Valiliği'nden peş peşe hava durumu uyarısı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor

DÖNÜŞ SEFERLERİ DE YAPILAMAYACAK

Gökçeada'dan Kabatepe yönüne yapılması planlanan 07.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 seferleri de iptal edildi. GESTAŞ'ın duyurusuna göre iptallerin nedeni, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları oldu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çanakkale Hava Durumu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro