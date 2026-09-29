Ulaşım durdu: Yarınki feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, olumsuz hava durumu nedeniyle yarın bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

GÖKÇEADA SEFERLERİ TEK TEK İPTAL EDİLDİ

Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den yapılması planlanan 07.00, 10.00, 13.00, 19.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi.

DÖNÜŞ SEFERLERİ DE YAPILAMAYACAK

Gökçeada'dan Kabatepe yönüne yapılması planlanan 07.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 seferleri de iptal edildi. GESTAŞ'ın duyurusuna göre iptallerin nedeni, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları oldu. (DHA)