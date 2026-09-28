Meteoroloji, AKOM, İstanbul Valiliği'nden peş peşe hava durumu uyarısı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Ege’de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

14 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Artvin,Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize ve Yalova için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış; Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için de sarı kodu yağmur uyarısında bulundu.

AKŞAM SAATLERİN YAĞIŞ ŞİDDETİNİ ARTTIRACAK

AKOM'dan (Afet işleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı) tarafından İstanbul için yapılan uyarıda, "Gün boyu yerel kuvvetli sağanak yağmur geçişlerin yaşanmaya devam etmesi beklenirken akşam saatlerinden (18.00) itibaren yağışların tekrardan il geneline yayılarak etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın Çarşamba günü akşam saatlerine (20.00) kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL VALİLİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama ise şu şekilde: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli yağışların; bu gece saatlerinden, yarın (29.09.2026, Salı) gece yarısına kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Yağışlı sistemin Çarşamba günü etkisini devam ettireceği, Perşembe ve Cuma günleri ise hafifleyerek ilimizi terk edeceği beklenmektedir.

Rüzgârın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.