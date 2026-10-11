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Halk TV Türkiye Üç aylık hasret sona erdi tezgahlar doldu taştı: İşte eylül ayının yıldızı

Üç aylık hasret sona erdi tezgahlar doldu taştı: İşte eylül ayının yıldızı

Av yasağının sona ermesiyle İzmir'de balık tezgahları dolu taştı. Halde bir ay içerisinde 9 bin 67 ton işlem görürken sezonun öne çıkan balığı da belli oldu.

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Üç aylık hasret sona erdi tezgahlar doldu taştı: İşte eylül ayının yıldızı

Av yasağının sona ermesiyle birlikte İzmirlilerin balık hasreti de bitti. Yılda 50 bin tonun üzerinde işlem hacmine ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde 1 Eylül itibarıyla tezgâhlar dolup taşarken yeni sezon oldukça bereketli başladı.

Dört aylık aranın ardından tezgâhların yeniden şenlenmesiyle vatandaşlar; semt pazarlarından balıkçı tezgâhlarına, marketlerden perakende satış noktalarına kadar balığa yoğun ilgi gösterdi.

Üç aylık hasret sona erdi tezgahlar doldu taştı: İşte eylül ayının yıldızı - Resim : 1

BİR AYDA 9 BİN 67 TON İŞLEM GÖRDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 7/24 esasıyla hizmet veren Su Ürünleri Hali’nde, yalnızca eylül ayında 9 bin 67 ton su ürünü işlem gördü. Geçen yılın aynı döneminde 8 bin 395 ton olan işlem hacmi, bu sezon yüzde 8'lik bir artış kaydetti.

Üç aylık hasret sona erdi tezgahlar doldu taştı: İşte eylül ayının yıldızı - Resim : 2

ZİRVEDE ÜÇ BALIK: SARDALYA, HAMSİ VE PALAMUT

Eylül ayında en çok işlem gören türler arasında sardalya ve hamsi başı çekti. Uygun fiyatıyla sofraların vazgeçilmezi olan sardalya 2 bin 172 tonla ilk sırada yer alırken, hamsi 1.781 tonluk işlem hacmiyle ikinci sıraya yerleşti.

Üç aylık hasret sona erdi tezgahlar doldu taştı: İşte eylül ayının yıldızı - Resim : 3

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GEÇEN YILIN SESSİZ TÜRÜ PALAMUT BU YIL SOFRALARI SÜSLEDİ

Listenin üçüncü sırasına ise geçen yıla kıyasla rekor artış gösteren palamut damgasını vurdu. 2025'te 100 tonun altında kalan palamut-torik, 2026'nın eylül ayında 1.069 tonluk işlem hacmine ulaştı. Yüksek besin değeri ve bütçe dostu fiyatıyla öne çıkan palamut, sezonun gözdesi oldu.

Sardalya, hamsi ve palamudun ardından en çok işlem gören türler sıralamasında; 324 tonla çipura dördüncü, 231 tonla levrek beşinci, 174 tonla çimçim karides altıncı, 169 tonla kolyoz yedinci, 167 tonla bakalorya sekizinci, 155 tonla kupes dokuzuncu ve 152 tonla barbun onuncu sırada yer aldı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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