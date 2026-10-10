12 yıldır böylesi görülmedi: Tezgahlarda binbir çeşit balık hem taze hem ucuz

Denizlerde genel av yasağının sona ermesiyle sulara açılan Karadenizli balıkçılar, kıyıya kasalar dolusu taze mahsulle döndü. Trabzon Balıkçılar Hali üzerinde bir kilogramlık palamutlar tanesi 100 liradan satılırken, tezgahtaki rekor bolluk vatandaşın yüzünü güldürdü.

TEZGAHLARDA BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık kısıtlaması, 1 Eylül itibarıyla resmen sona erdi. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak sulara açılan balıkçıların ağlarına en çok takılan tür palamut olurken, diğer deniz ürünleri de tezgahlardaki yerini aldı.

Palamut bereketiyle şenlenen Trabzon pazarında hamsi 100 liradan, mezgit 150 liradan ve istavrit 250 liradan alıcı buluyor. Çupra 300 lira, somon 350 lira, levrek ve sargan 500 liradan satılırken, iri palamutlar da tanesi 100 liradan tezgahlarda yer alıyor.

12 YIL SONRA GELEN PATLAMA

Tezgahlardaki hareketliliği değerlendiren balıkçı Turgay Memiş, benzer bir palamut patlamasının en son 12 yıl önce yaşandığını hatırlattı. Kıyıya tonlarca ürün geldiğini ve bolluğun yaklaşık 2,5 ay daha süreceğini vurgulayan Memiş, sahadaki son durumu şu sözlerle anlattı.

"Bundan 12 yıl önce böyle bir palamut patlaması olmuştu. 12 yılın ardından aynı şey görüldü. Tonlarca palamut geliyor. 50-100 lira arasında fiyatları değişiyor. Bunun yanında hamsi, mezgit, istavrit de geliyor. Karadeniz halkı bu sene balığa doyacak. Bu bolluk 2,5 ay kadar daha sürecektir diye tahmin ediyorum. Palamudun olduğu yerde hamsi olmuyor. Hamsi Ege tarafından İstanbul’dan geliyor. İstanbul’da bu sene palamut yok. Buradan oraya palamut, oradan buraya da hamsi geliyor"

"PALAMUT YAĞLANDI VE LEZZETLENDİ"

Palamudun serinleyen sularla birlikte yağlandığını belirten balıkçı Can Taşçı, balıkların irileşerek bir kilograma yaklaştığını dile getirdi. Vatandaşların kış mevsimi için tuzlama yöntemiyle dondurucularını doldurduğunu aktaran Taşçı, tüketici ilgisini ve tezgahtaki bereketi şu sözlerle paylaştı.

"Bu sene palamut bereketiyle geldi ve bol oldu. Balıklarımız taze oluyor. Herkes alıp tüketiyor. Kasım sonlarında hamsi de gelmeye başlar diye düşünüyoruz. Balık şahane lezzetli. Tepside balık, ızgarada balık derken her çeşidi Trabzon’da tüketiliyor. Herkes tuzladığı palamudu buzluğuna atıyor. Yağlandı ve 1 kilograma yaklaştı. Lezzetli de oluyor"

(DHA)