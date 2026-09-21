Üç aylık anne Cansu öğretmenin ardından bebeğinden de acı haber geldi
Bartın'da otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada ölen 35 yaşındaki müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'un yaralanan 3 aylık bebeği Umay Melek Kocakurt da hastanede 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
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Kaza, 17 Eylül'de, Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın’dan Amasra yönüne giden H.Ç.K. (73) yönetimindeki otomobil, tünel çıkışında kenarındaki istinat duvarına çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 AYLIK UMAY BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu Umay Melek Kocakurt yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cansu Kocakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Umay bebek ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi.
Hastanede tedavisi süren Umay Melek Kocakurt da bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Umay bebeğin Karabük'te annesinin yanına defnedileceği öğrenildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi