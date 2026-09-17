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Üç aylık anne Cansu öğretmen feci kazada can verdi

Bartın’ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpıp devrilmesi sonucu 35 yaşındaki müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybetti, 3 aylık bebeği ile kayınpederi yaralandı.

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Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın’dan Amasra yönüne giden otomobil, tünel çıkışında sürücüsü H.Ç.K.'nin (73) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp devrildi.

Üç aylık anne Cansu öğretmen feci kazada can verdi - Resim : 1

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cansu Kocakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Üç aylık anne Cansu öğretmen feci kazada can verdi - Resim : 3

3 aylık U.M.K. bebek, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilirken, sürücü H.Ç.K.’nin tedavisinin Bartın Devlet Hastanesi’nde sürdüğü bildirildi.

Üç aylık anne Cansu öğretmen feci kazada can verdi - Resim : 4

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olduğu öğrenilen Cansu Kocakurt’un bugün ikindi namazının ardından memleketi Karabük’te toprağa verileceği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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