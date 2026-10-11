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Tutuklanan gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç başka cezaevine sevk edildi

Sosyal medya hesaplarından fon skandalına ilişkin yaptıkları paylaşımın ardından tutuklanan gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç’in, dün akşam Metris Cezaevi’nden Maltepe Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

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Tutuklanan gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç başka cezaevine sevk edildi
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Sosyal medya hesaplarından fon skandalına ilişkin yaptıkları paylaşımın ardından gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın dün akşam saatlerinde Maltepe 1 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği öğrenildi.

Tutuklanan gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç başka cezaevine sevk edildi - Resim : 1

Son Dakika | Gazetecilere 'fon haberi' gözaltısı: Sevinç ve Balcı hakkında kararSon Dakika | Gazetecilere 'fon haberi' gözaltısı: Sevinç ve Balcı hakkında karar

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" soruşturmasında gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklanmıştı. Balcı ve Sevinç'in AKP Sözcüsü Ömer Çelik hakkında "kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle" gözaltına alındığı açıklanmıştı.

İki gazeteci 9 Ekim sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Balcı ve Sevinç, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gazeteciler hakkında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanma kararı verilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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