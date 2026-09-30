Tutuklanan gazeteci Fatih Ergin'in ifadesi ortaya çıktı! "Gördüğümü paylaştım"

Ergenekon kumpas sürecinde cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu hakkındaki soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi doktorunun ölümüyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşım gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Fatih Ergin'in mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

"GÖRDÜĞÜMÜ PAYLAŞTIM"

Haberi kendisinin üretmediğini ifade eden Ergin, haber sitelerine yayan kişinin de kendisinin olmadığını, sadece gördüğünü paylaştığını söyledi. Ergin, Tamer’in önce adli tıp çalışanı olduğunu yazmış, ancak kısa bir süre sonra bu ifadesini kampüs doktoru olarak düzeltmişti.

Bu konuya da değinen Ergin, "Paylaşımı ben yaptım. Ancak 1 saat sonra savcılıktan bilgi notu gelince haberimde düzeltme yaptım. Benim dışımda birçok basın yayın organı bu haberi paylaştı. Bu haberi ben üretmedim. İlk haber sitelerine yayan da ben değilim. Gördüğümü paylaştım. Bu bilgi sadece bana gelmiş olsaydı haberin içeriğinde farklılıklar olurdu. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Fatih Ergin, yaptığı paylaşımının altına Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Silivri Başsavcısını hedef alan yorumlara da tepki gösterdi. Bu yorumları asla kabul etmediğini ifade eden Ergin, hesap sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

CEZAEVİ DEĞİŞTİRİLDİ

Pazar günü gece saatlerinde evinden gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin hakkında dün tutuklama talep edilmiş ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Gazeteci Fatih Ergin tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinden Silivri 1 nolu cezaevine nakledildi.