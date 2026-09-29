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Halk TV Türkiye Gazeteci Fatih Ergin hakkında yeni gelişme: Cezaevi değiştirildi

Gazeteci Fatih Ergin hakkında yeni gelişme: Cezaevi değiştirildi

Gazeteci Fatih Ergin'in, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinden Silivri 1 nolu cezaevine nakledildiği öğrenildi.

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Gazeteci Fatih Ergin hakkında yeni gelişme: Cezaevi değiştirildi

Pazar günü gece saatlerinde evinden gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin hakkında dün tutuklama talep edilmiş ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Gazeteci Fatih Ergin tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinden Silivri 1 nolu cezaevine nakledildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Ergin Ergenekon ve Odatv davaları sürecinde cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu hakkındaki soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi doktorunun ölümüyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşım gerekçe gösterilerek Pazar günü gözaltına alınmıştı.

Ergin hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi” suçlamaları yöneltilmişti.

Ergin'in avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik, müvekkilinin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek, "Davet etseniz zaten koşa koşa gelirdi Sayın Yetkililer." demişti.

Gazeteci Fatih Ergin hakkında yeni gelişme: Cezaevi değiştirildi - Resim : 1

TUTUKLANMIŞTI

Pazar günü evinde gözaltına alınan Fatih Ergin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilmiş ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı. Hakim karşısına çıkarılmasının ardından ise tutuklanmıştı.

Gazeteci Aykut Metehan'ın haberine göre, gazeteci Fatih Ergin tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinden Silivri 1 nolu cezaevine nakledildi.

Son Dakika | Tutuklama talep edilmişti: Gazeteci Fatih Ergin hakkında yeni gelişmeSon Dakika | Tutuklama talep edilmişti: Gazeteci Fatih Ergin hakkında yeni gelişme
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gazeteci Kaşif Kozinoğlu
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