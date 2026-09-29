Gazeteci Fatih Ergin hakkında yeni gelişme: Cezaevi değiştirildi

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Pazar günü gece saatlerinde evinden gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin hakkında dün tutuklama talep edilmiş ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Gazeteci Fatih Ergin tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinden Silivri 1 nolu cezaevine nakledildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Ergin Ergenekon ve Odatv davaları sürecinde cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu hakkındaki soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi doktorunun ölümüyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşım gerekçe gösterilerek Pazar günü gözaltına alınmıştı.

Ergin hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi” suçlamaları yöneltilmişti.

Ergin'in avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik, müvekkilinin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek, "Davet etseniz zaten koşa koşa gelirdi Sayın Yetkililer." demişti.

TUTUKLANMIŞTI

Pazar günü evinde gözaltına alınan Fatih Ergin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilmiş ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı. Hakim karşısına çıkarılmasının ardından ise tutuklanmıştı.

Gazeteci Aykut Metehan'ın haberine göre, gazeteci Fatih Ergin tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinden Silivri 1 nolu cezaevine nakledildi.