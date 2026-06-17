Türkiye'nin en güzel meyvesi bu sene geç gelecek, az olacak

Diyarbakır'ın simgesi karpuzda bu yıl hasat takvimi alt üst oldu. 31 Mayıs'ta kenti etkileyen yoğun dolu yağışı, karpuz tarlalarında büyük hasar bıraktı. Normalde 1 Temmuz'da başlaması planlanan hasat dönemi yaklaşık 20 gün ertelenerek 20 Temmuz'a kaydı.

180 dönümlük arazide üretim yapan Gökhan Menteşe, dolunun boyutunu şöyle anlattı:

"Mahsulümüz tam kendine gelmişken bir anda yerle bir olduk. Şu an görünen yeşil alan hiç kalmamıştı."

İLAÇLAMA VE BAKIMLA MAHSUL CANLANDIRILDI

Üreticiler ziraat mühendislerinin desteğiyle yoğun ilaçlama ve gübreleme programı uyguladı. Kırılan dallar ve ölü otlar işçiler tarafından temizlenerek tarlalar yeniden yeşertildi. 2018'den bu yana karpuz yetiştiren Menteşe, topraklarının verimliliği sayesinde mahsulün toparlandığını belirtti.

BİRİNCİ HEDEF KALİTE

Menteşe, normal koşullarda dönüm başına 10 ila 12 ton karpuz aldıklarını ancak bu sezon verimde 8 ila 12 ton arasına gerileme beklediklerini söyledi. Bu yılki önceliklerinin yüksek tonajdan çok kaliteli ürün olduğunu vurguladı.

MALİYET ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

Dolu sonrası ek ilaçlama, gübreleme, mazot ve işçilik giderleri üreticilerin maliyetini ciddi ölçüde artırdı. Menteşe, 6 Nisan'dan bu yana her gün sabah 05.00'te tarlaya gelip akşam 18.00'e kadar çalıştıklarını aktardı. Günlük 10 ila 15 işçi de sabahın erken saatlerinden öğleden sonra 14.00'e kadar tarlada mesai yapıyor.

Adana'da karpuz fiyatı şu an 14 ile 15 lira arasında seyrediyor ancak Menteşe ilerleyen günlerde fiyatın ne yöne gideceğini öngöremediklerini belirtti.

(DHA)