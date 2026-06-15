Mal meydanda her şey kabak gibi ortada: Karpuzun da tadını kaçırdılar

Son birkaç senedir yaşanan hayal kırıklıkları için mevsim tekrar geldi. Marketten, pazardan, hatta tarladan direkt alının karpuzlar için "Bu karpuzun tadı nerede?" sorusu tekrar sorulmaya başladı. Artık şanssızlıkla açıklanamayacak derecede denk geldiğimiz, tadı tuzu olmayan, ve daha çok kabağa benzeyen karpuzların nedenini araştırdık.

Tezgahtan alınankarpuzların büyük çoğunluğu artık doğrudan karpuz tohumundan değil, kabak kökü üzerine aşılanarak yetiştiriliyor. Sektör temsilcilerine göre piyasadaki karpuzların yüzde 60 ile 80'i bu yöntemle üretiliyor.

Aşılama tekniğinde karpuz fidesi, kabak türlerinin (genellikle Cucurbita maxima ve Cucurbita moschata melezlerinin) kök sistemine bağlanıyor. Toprağın altındaki kök kabağa, üstündeki meyve karpuza ait oluyor.

Üreticilerin bu yönteme yönelmesinin nedeni ise normal koşullarda bir dönüm araziden 4-5 ton karpuz alınırken, kabak aşılı üretimde bu rakam 8-12 tona kadar çıkabiliyor. Kabak kökü daha dayanıklı, toprak kaynaklı hastalıklara karşı daha dirençli ve daha güçlü bir su emme kapasitesine sahip. Üreticinin maliyeti düşüp verimi artarken, sofraya gelen karpuzlar ise yenmeyecek hale gelip israf oluyor...

SORUN AŞININ KENDİSİNDE Mİ?

Bilimsel verilere göre kabak ile aşılamanın karpuzun tadını kötü yönde etkilediğine dair kesin bir kanıya varmak mümkün değil. Florida Üniversitesi'nden Prof. Xin Zhao'nun yürüttüğü çok sezonlu bir araştırmada, kabak anacına aşılanan çekirdeksiz karpuzların tadının aşısız karpuzlarla büyük ölçüde benzer kaldığı, hatta et dokusunun daha sıkı ve dayanıklı hale geldiği bulundu. Tüketici panelleri de bu sonucu doğruladı.

O halde sorun nerede? Uzmanlar, asıl sıkıntının aşılama tekniğinin kendisinde değil, bilinçsiz uygulanmasında ve onunla birlikte gelen üretim pratiklerinde olduğunu vurguluyor.

ERKEN HASAT EN BÜYÜK SUÇLU

Karpuz, hasattan sonra olgunlaşmanın devam etmediği ender meyvelerden biri. Dalından koparıldığı an şeker üretimi duruyor. Bu da tatlı karpuz yemek için hasat zamanlamasını son derece önemli kılıyor.

Kabak aşılı karpuz daha hızlı büyüyor ve daha erken hasat edilebilir hale geliyor. Tam da bu noktada sorun başlıyor. Ürününü yüksek fiyattan satmak isteyen bazı üreticiler, karpuzu olgunluğa ulaşmadan topluyor.

Dışarıdan bakıldığında rengi canlı, kabuğu sert, boyutu iri. Ama kestiğinizde şeker oranı düşük, aroma gelişmemiş, dokusu ise lifli...

Tam da bu noktada ürünü yüksek fiyattan satmak isteyen üreticiler tüm dengeyi bozuyor. Kötü karpuzdan kabak tadı alan tüketici, fiyatı düşse de karpuz almaktan çekiniyor. Hem tüketici iyi karpuza hasret kalıyor, hem de üretici beklediği miktarları kazanamıyor.

ÇEKİRDEKSİZ KARPUZ FAKTÖRÜ

Piyasada artan çekirdeksiz karpuz oranı da tartışmanın bir parçası. Çekirdeksiz çeşitler genetik olarak üç kromozom setine sahip (triploid) ve üretim süreçleri daha karmaşık. Bilim insanları, karpuzun çekirdeksiz olmasının tek başına tatlılığı azaltmadığını savunuyor.

Ancak pek çok şef ve tüketici, çekirdekli karpuzların daha yoğun tat verdiğini deneyimliyor. Fark muhtemelen çekirdeksiz çeşitlerin ticari taşımaya uygunluk ve raf ömrü önceliğiyle ıslah edilmesinden kaynaklanıyor. Lezzet, bu noktada ikinci sıraya düşüyor.

TOPRAK VE GÜBRE DE ETKİLİ

Tat kaybının bir diğer boyutu toprak kalitesi. Geleneksel karpuz tarımında hayvansal gübre kullanılırken, bugün üretimin büyük bölümünde sentetik gübreler tercih ediliyor. Topraktaki magnezyum ve bor eksikliğinin meyvenin tat gelişimini doğrudan etkilediği biliniyor. Ayrıca her yıl aynı toprağa aynı ürünün ekildiği monokültür tarım, hem toprak yorgunluğuna hem de biyoçeşitlilik kaybına yol açıyor.

TÜRKİYE DÜNYA DEVLERİNDEN BİRİ

Türkiye, Çin'den sonra dünyanın en büyük karpuz üreticilerinden biri. TÜİK verilerine göre 2025 yılında karpuz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artarak yaklaşık 3,4 milyon tona ulaştı. Üretimin önemli bir kısmı Adana, Antalya, Diyarbakır ve İzmir çevresinde yoğunlaşıyor. Yalnızca Adana, ülkemizin karpuz ihtiyacının yaklaşık dörtte birini karşılıyor.

PEKİ İYİ KARPUZ NASIL SEÇİLİR?

Karpuzun toprağa temas eden kısmındaki lekenin koyu sarı olması, dalında yeterince beklediğini gösteriyor. Sapın kurumuş ve kahverengiye dönmüş olması da başka olgunluk işaretidir.

Aynı boyuttaki karpuzlar arasında daha ağır olanı tercih etmek, içinin daha dolu ve sulu olduğu anlamına gelir. Hafifçe vurulduğunda tok ve derin ses çıkaran karpuzlar genellikle iç dokunun sağlıklı geliştiğini gösteriyor.