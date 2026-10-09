Türkiye'nin en büyük kuyumcularını dolandıran isim ünlü tasarımcı çıktı

Türkiye'nin en büyük kuyumcu entegresi olan İstanbul Kuyumcukent’teki 16 esnaftan topladığı 420 milyon liralık altını eritip buharlaştıran şebekenin arkasında, organize bir suç geçmişi çıktı. Ünlü mücevher tasarımcısı olarak nam salan ve vurgunun lideri Habib K’nun, Hindistan’dan Dubai’ye, oradan Kapalıçarşı’ya uzanan 1,7 milyar liralık pırlanta kaçakçılığı zincirinin de önemli isimlerinden biri olduğu ortaya çıktı.

ULUSLARARASI KAÇAKÇILIK AĞININ BAŞINDA “BÜYÜK PATRON” VAR

İstanbul-Dubai hattındaki uluslararası kaçakçılık ağının başında, “Büyük Patron” lakaplı İran uyruklu Hadi G. bulunuyordu. Hadi G., pırlantaları Hindistan ve Hong Kong üzerinden ham halde ve düşük maliyetlerle temin ediyordu. Ardından Dubai’ye getirilen taşlar, buradaki paravan ağlar aracılığıyla uluslararası geçerliliği bulunan sahte sertifikalar düzenlenerek yasal ürün gibi gösteriliyordu.

PIRLANTALAR WHATSAPP GRUBU ÜZERİNDEN PAZARLANIYORDU

Sabah'ta yer alan habere göre, Bu taşlar, gizli bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye'deki kuyumcu ve mücevheratçılara pazarlanıyordu. Taşlar, havalimanlarındaki güvenlik taramalarından (X-ray) kaçabilmek amacıyla şampuan şişelerinin içine, çerez poşetlerinin diplerine, kablosuz kulaklık kutularına gizleniyor ya da kuryelerin vücutlarına bağlanarak gümrüksüz şekilde yurda sokuluyordu.

MİLYONLUK TESLİMATLARDA 'ŞİFRELİ BANKNOT' YÖNTEMİ

Kuryeler, pırlantaları Kapalıçarşı veya Kuyumcukent’teki alıcılara ulaştırırken doğrulama yöntemi olarak “şifreli banknot” kullanıyordu. Teslimattan birkaç saat önce, kullanılacak 5 TL’lik banknotun seri numarası Dubai’deki yöneticiler tarafından WhatsApp üzerinden alıcıya iletiliyordu. Kurye dükkana geldiğinde banknotu çıkarıyor, kuyumcu seri numarasını kontrol ederek doğrulama yapıyordu. Böylece milyonlarca lira değerindeki pırlantaların teslimatı gerçekleştiriliyordu.

KULAKLIK KUTUSUNDAN PIRLANTA VE SERTİFİKALAR ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kaçakçılık şebekesine yönelik operasyon, 31 Temmuz 2025 sabahı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlendi. Terminalde gözaltına alınan kuyumcu Habib K’nun üzerinde yapılan aramada, AirPods kulaklık kutusuna saklanmış iki klipsli poşet içinde 23,57 gram pırlanta ile laboratuvar ortamında üretilmiş pırlantalara ait 30 sertifika bulundu. Diğer kuryeler Miten S. ve Can M'nun üzerinden de kilitli poşetlerde çok sayıda değerli taş çıktı. Örgüt liderinin talimatı ve komisyon karşılığında pırlanta ve sertifikaların kuyumculara dağıtımını yapan örgüt üyesi Belgin Ç.'da tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgüt lideri Hadi G.'nin firari olduğu ve arandığı kaydedildi. Örgüt yöneticisi Maneshi ile örgüt üyesi Çalıcıoğlu hakkında 45'er yıla kadar, Serkan G. hakkında ise 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Bahçelievler’deki Kuyumcukent’te faaliyet gösteren 16 firmanın şikayeti üzerine başlatılmıştı.

Yapılan incelemelerde, Habib K. ve kardeşi Orhan K.’nin liderliğindeki şebekenin piyasadan topladığı 64 kilogram altını eriterek kaçtığı tespit edilmişti. Şüphelilere yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 kişi yakalanmıştı.