Türkiye'nin 10'uncu en uzun mağarası ziyarete kapatıldı! Tam 350 milyon yıllık

Yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu, Zonguldak'ın ise 2'nci en uzun mağarası olan 350 milyon yıllık mağara, kentte dün etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.

Mağaranın içerisinden geçen derenin yükselmesi sonucu ziyaretçi yürüyüş yolları su ve balçıkla kaplandı.

MAĞARADA TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bunun üzerine mağara geçici olarak ziyarete kapatıldı. Suların çekilmesinin ardından mağaranın 875 metrelik gezi güzergahında İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra mağara yeniden ziyarete açılacak. (AA)

GÖKGÖL MAĞARASI HAKKINDA

Gökgöl Mağarası'nın içinde bulunduğu kayaçlar Geç Devoniyen ve Erken Karbonifer dönemlerine, yani yaklaşık 350 milyon yıl öncesine tarihlenen denizel kireçtaşları, şeyller ve dolomitlerden oluşuyor. Mağara aynı zamanda iklimsel ve paleoiklimsel araştırmalar açısından da önem taşıyor.