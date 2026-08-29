UNESCO adayı şelale 48 metreden dökülüyor: Ziyaretçi akını var

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi, hafta sonu tatilcilerinin uğrak noktası oldu. Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresinde yer alan şelale, deniz seviyesinden 1000 metre yükseklikte bulunuyor.

SULAR 48 METREDEN DÖKÜLÜYOR

Yaklaşık 21 metre genişliğe ve 48 metre yüksekliğe sahip şelale, ziyaretçilere farklı manzaralar sunuyor. Bölgeye gelen turistler ağaçların arasındaki seyir teraslarına çıkarak şelale çevresinde fotoğraf çektiriyor.

ZİYARETÇİLERDEN ŞELALE TAVSİYESİ

İstanbul'dan gelen Ulaş Alkan, "20 yıldır memlekete gelmiyordum, 15-20 gündür buradayım. Karadeniz tarafından geldim, giderken de Erzurum'dan gezerek gideyim dedim. Buraları gördüm, çok güzel, mutlu oldum. Çocukluğumu ve anılarımı tekrardan aynı anda yaşadım. Güzel bir ortam var, Erzurum'dan yolu geçen herkese Tortum Şelalesi'ne gelmelerini tavsiye ederim." dedi.

Ailesiyle birlikte şelaleyi ziyaret eden Fatih Karabektaş ise alanın kent için önemli bir turizm noktası olduğunu belirterek, "Ailemle hafta sonu gezimizde şelaleye geldik. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Türkiye'deki doğaseverleri buraya bekleriz. Gerçekten takdire şayan, zaten manzara da kendisini anlatıyor. Kalabalık, hava da güzel, aşırı derecede beğendim." ifadelerini kullandı. (AA)